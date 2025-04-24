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新聞眼／問問就被查 言論自由安在？

聯合報／ 本報記者石秀華

監察院長陳菊身體有恙，因病請假，迄今已超過4個月。圖／聯合報系資料照片
監察院長陳菊身體有恙，因病請假，迄今已超過4個月。圖／聯合報系資料照片
高雄陳姓女碩士在網路貼文「陳菊走了？」被警方認定散布不實言論，火速依違反社維法移送裁處，引起網友質疑「問問也不行」？內政部長劉世芳日前宣講時多次聲稱兩百億元租金補貼遭立院凍結，被在野黨轟造謠才改口，卻始終不見司法與警察機關查辦「假訊息」，言論自由的雙標，不言可喻。

「假訊息」定義是「惡、假、害」，缺一不可，陳女貼文或許不妥，也未經查證，但字句較像提問，還加註問號，好奇成分居多，是否有惡和害成分有待商榷；警方認定散布謠言，擾亂公共安寧，法律上有爭辯空間。

陳菊是公眾人物、柏台大人，她的病情眾所關注，引發討論在所難免。陳姓女碩士自稱貼文的動機，是看到社群貼文指「有大官過世」，聯想到日前看到陳菊住院新聞報導，才貼文詢問。換個角度，她的提問未損人名譽，也未滋擾社會秩序，更別說構成社會民眾恐慌，以台灣的民主價值，應屬言論自由範疇內。

反倒內政部長劉世芳日前出席大罷免宣講會，言論加油添火，指公務預算被凍結後，青年可能十月就領不到，卻不見檢警機關敢本於職權，迅速查明真相，釐清疑慮，難脫大砲只轟小鳥、不敢動高官的執法失衡之譏。

市井小民社群討論公眾議題，連問問也會「出代誌」，警察立刻找上門，不小心就吃上官司或罰鍰，憲法賦予的言論自由安在。

劉世芳 言論自由 陳菊

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