網問「陳菊走了？」 她4小時被法辦

高市三民一警分局警方深夜通知貼文指「陳菊走了？」的陳姓女子到案說明。記者石秀華／翻攝 監察院長陳菊住院逾四個月，待業陳姓女碩士前晚在網路發文詢問「陳菊走了？」引發瘋傳，高雄醫學大學附設醫院第一時間指「不是事實」，警方火速四小時內通知陳女到案，依社維法函送裁處。

事件引發網路議論，陳女返家後也再貼文向陳菊致歉。有人質疑貼文只是提問都不行？內政部長劉世芳昨受訪表示不便回應，推給高市警方；警方說法「因陳女散布不實訊息，才迅速查明真相，釐清事實」。

陳菊去年底在高醫切除腎臟腫瘤，又治療腦血管阻塞，住院迄今逾四個月；院方日前指她病況朝正向發展，但Ptt八卦版前晚九時許有一名網友以「陳菊走了？」為題貼文，詢問脆有人爆料「陳菊剛剛過世了，真的假的」？

高醫隨後急聲明「非事實」；警方根據IP位址，查出貼文的四十四歲陳女住高市苓雅區，漏夜通知她到案說明。陳女聲稱，因在Threads看到有人貼文指「大官過世了」，聯想到前幾天有陳菊住院新聞，才貼文發問「陳菊走了？」沒想到闖禍。

由於陳女無法提供在Threads看到的貼文，警方認定她涉嫌散布不實消息，以違反社維法「散布謠言，足以影響公共安寧」，移請高雄地方法院簡易庭裁處。

陳女接受警詢後返家，貼文向陳菊致歉「花媽對不起，驚擾了」。雖仍有網友批評，但也有人質疑現在「連提問都不行」？還有網友酸「警方抓詐騙有這個快嗎？」

警方說，陳女貼文內容未經查證輕率散布，顯有涉散布不實訊息之嫌，貼文在網路、實體領域迅速蔓延，引起社會高度疑慮，對公共安寧秩序明顯造成損害，已構成違反社維法第六十三條規定，可處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰，警方本於職權查明真相，釐清疑慮。