聽新聞
0:00 / 0:00

網問「陳菊走了？」 她4小時被法辦

聯合報／ 記者石秀華／高雄報導

高市三民一警分局警方深夜通知貼文指「陳菊走了？」的陳姓女子到案說明。記者石秀華／翻攝
高市三民一警分局警方深夜通知貼文指「陳菊走了？」的陳姓女子到案說明。記者石秀華／翻攝
監察院長陳菊住院逾四個月，待業陳姓女碩士前晚在網路發文詢問「陳菊走了？」引發瘋傳，高雄醫學大學附設醫院第一時間指「不是事實」，警方火速四小時內通知陳女到案，依社維法函送裁處。

事件引發網路議論，陳女返家後也再貼文向陳菊致歉。有人質疑貼文只是提問都不行？內政部長劉世芳昨受訪表示不便回應，推給高市警方；警方說法「因陳女散布不實訊息，才迅速查明真相，釐清事實」。

陳菊去年底在高醫切除腎臟腫瘤，又治療腦血管阻塞，住院迄今逾四個月；院方日前指她病況朝正向發展，但Ptt八卦版前晚九時許有一名網友以「陳菊走了？」為題貼文，詢問脆有人爆料「陳菊剛剛過世了，真的假的」？

高醫隨後急聲明「非事實」；警方根據IP位址，查出貼文的四十四歲陳女住高市苓雅區，漏夜通知她到案說明。陳女聲稱，因在Threads看到有人貼文指「大官過世了」，聯想到前幾天有陳菊住院新聞，才貼文發問「陳菊走了？」沒想到闖禍。

由於陳女無法提供在Threads看到的貼文，警方認定她涉嫌散布不實消息，以違反社維法「散布謠言，足以影響公共安寧」，移請高雄地方法院簡易庭裁處。

陳女接受警詢後返家，貼文向陳菊致歉「花媽對不起，驚擾了」。雖仍有網友批評，但也有人質疑現在「連提問都不行」？還有網友酸「警方抓詐騙有這個快嗎？」

警方說，陳女貼文內容未經查證輕率散布，顯有涉散布不實訊息之嫌，貼文在網路、實體領域迅速蔓延，引起社會高度疑慮，對公共安寧秩序明顯造成損害，已構成違反社維法第六十三條規定，可處三日以下拘留或三萬元以下罰鍰，警方本於職權查明真相，釐清疑慮。

網路 陳菊

延伸閱讀

【重磅快評】網友問「陳菊走了？」很不妥，但違法嗎？

女碩士貼文「陳菊走了？」被抓造謠 網質疑問都不行...警回應了

「花媽對不起」 高雄女碩士造謠陳菊過世貼文向她致歉

獨／高雄待業女碩士造謠「陳菊走了」 貼文背後動機曝

相關新聞

網問「陳菊走了？」 她4小時被法辦

監察院長陳菊住院逾四個月，待業陳姓女碩士前晚在網路發文詢問「陳菊走了？」引發瘋傳，高雄醫學大學附設醫院第一時間指「不是事...

新聞眼／問問就被查 言論自由安在？

高雄陳姓女碩士在網路貼文「陳菊走了？」被警方認定散布不實言論，火速依違反社維法移送裁處，引起網友質疑「問問也不行」？內政...

小黃載到車手 阻詐直接送派出所

台灣詐騙層出不窮，新竹市1名計程車司機18日載客時，發現乘客多次更改目的地，還不斷用手機聯繫「面交」，警覺有異直接將車開...

竹北半夜驚傳巨大爆炸聲響 居民被震醒 工廠起火釀2傷

新竹縣竹北市環北路三段某烤漆工廠，今天凌晨1時許發生火警意外，由於現場接連傳出爆炸聲響，火勢與濃煙嚇壞附近住戶。新竹縣消...

聚餐結束出車禍！1死2傷皆為西堤員工 王品回應：全力協助後續

同在「西堤牛排」某分店上班的三名同事，昨晚聚餐結束後返回基隆卻發生憾事，26歲廖男騎機車載送黃姓女同事返家途中，在基隆光...

高雄左營水溝疑傳「瓦斯味」 住戶通報警消現場警戒

高雄市左營區文天路與重愛路附近水溝今晚7時30分許傳出異味，由於味道疑為瓦斯味，引發住戶緊張報警。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。