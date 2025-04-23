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聚餐結束出車禍「同事撞同事」1死2傷皆西堤員工 王品回應了

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聚餐結束出車禍！1死2傷皆為西堤員工 王品回應：全力協助後續

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

同在「西堤牛排」某分店上班的三名同事，昨晚聚餐結束後返回基隆卻發生憾事，26歲廖男騎機車載送黃姓女同事返家途中，在基隆光明路七堵舊火車站前撞擊要待轉的邱男機車，廖男送醫不治，黃女則重傷昏迷。警方下午報請檢方相驗，死者母親哭到癱軟，不解問「為什麼會同事撞同事？」總公司也回應了。

西堤所屬王品總公司回應指出，「對於同仁發生這樣的意外，我們非常難過。第一時間已經向家屬表達慰問，並表示願意協助後續事宜。我們將全力協助同仁家屬，同時也再次宣導，請同仁注意交通安全。」

基隆市警局第三分局調查，廖男（26歲）今天凌晨0時43分許，騎機車後載黃姓女同事（26歲）從光明路往八堵方向行駛，在光明路七堵舊火車站前路口時，撞上其右前方要停到待轉區邱男（19歲）騎的機車，兩機車都摔飛，3人噴飛倒地。

警方調查，廖男傷勢嚴重，緊急送往基隆長庚醫院後，到院前OHCA（到院前心肺功能停止），凌晨1時58分醫院宣告不治，黃女意識不清，傷勢也很嚴重，目前還在加護病房觀察；邱男僅受輕傷未就醫。

警方說，廖男經抽血酒精測定，未有酒精反應，邱男酒測值為0，雙方都沒有喝酒。

警方採證發現廖男機車有27公尺長刮痕，邱男的機車則在待轉區旁。今天下午警方報請檢方相驗，但現場沒有監視器，路旁剛好在施工。據了解，廖男和邱男是好友，同住基隆，廖比較資深有3年多資歷，對只到職1年多的邱男十分照顧，雙方家屬對此意外都相當不解、難過。

廖男是家中獨子，死者母親在現場泣不成聲，不解說「為什麼會同事撞同事，這一個是很大的問題，他們兩個是同事對撞，為什麼？好好的兒子怎麼會跟同事吃完消夜，就再也見不到了。」

邱男父親說，他昨晚有回去現場看，與同事發生車禍，要待轉才能回他們七堵的家，是什麼原因發生撞擊，有整警方釐清，不知為何會撞得如此嚴重，「廖男和我兒子是好朋友，他也常來我家玩。」

市議會副議長楊秀玉表示，光明路是從基隆往來新北上班的主要幹道，相對的車速會比較快，是什麼原因同事兩機車相撞，有賴警方調查釐清。警方表示，因無監視器，目前已經採證並相驗，肇事責任還要進一步釐清。

西堤牛排員工聚餐後兩機車相撞釀1死2傷，2騎士是好友，死者母悲：怎會同事撞同事。記者游明煌／翻攝
西堤牛排員工聚餐後兩機車相撞釀1死2傷，2騎士是好友，死者母悲：怎會同事撞同事。記者游明煌／翻攝
西堤牛排員工聚餐後兩機車相撞釀1死2傷，2騎士是好友，死者母悲：怎會同事撞同事。記者游明煌／翻攝
西堤牛排員工聚餐後兩機車相撞釀1死2傷，2騎士是好友，死者母悲：怎會同事撞同事。記者游明煌／翻攝
西堤牛排員工聚餐後兩機車相撞釀1死2傷，2騎士是好友，死者母悲：怎會同事撞同事。記者游明煌／翻攝
西堤牛排員工聚餐後兩機車相撞釀1死2傷，2騎士是好友，死者母悲：怎會同事撞同事。記者游明煌／翻攝

同事 基隆 火車站 西堤

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