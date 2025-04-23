日打百通檢舉電話！住戶不滿貼頭像提醒 高雄檢舉魔人怒告「恐嚇、妨害名譽」
高市一名住三民區的許姓男子，不滿住戶違停或違規擺三角錐、盆栽，動輒打110檢舉，曾有日打百通電話的狂人行徑，有住戶江姓男子屢接罰單不堪其擾，將許男頭像製成海報貼在社區電桿提醒，許男發現怒告恐嚇及妨害名譽，警方今午查獲江男送辦。
三民二警分局鼎山派出所於今天中午接獲許姓男子報案稱，有人違法將他的頭像製成海報張貼在大昌一路巷弄電桿、路燈及路邊三角錐處，警方受理後前往調查。
警方到場後，發現許姓男子經常檢舉社區住戶及民眾違停、擺放三角錐或盆栽當路霸，疑造成當地住戶不滿所為，製成海報張貼，並寫著「檢舉達人，請大家小心」字樣；經調閱監視器發現3男1女涉案。
警方以車追人，1小時內通知江姓男子（25歲）到案說明；經初步了解，係江嫌曾遭檢舉違規停車因而心生不滿，才張貼許男頭像提醒其他住戶；另在場3人也將通知到案說明；警詢後，將依恐嚇及妨害名譽等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。
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