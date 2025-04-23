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影／女騎士疑自撞庇護島 摔車波及同向婦人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市林姓機車女騎士今在中和區，疑先自撞庇護島摔車，再波及同向騎車張姓婦人，2人均全身多處挫傷送醫，確實事故發生原因有待警方調查釐清。

新北市中和警方今天下午4時25分獲報，中和區中山路2段與建一路口發生車禍事故，現場有人受傷，員警獲報迅速趕抵，現場為2輛機車因碰撞發生事故，2名女騎士，均全身多處擦挫傷，經送醫急救後均無生命危險。

據了解，24歲林姓機車女騎士今沿中和區中山路2段往建一路方向行駛時，疑一時閃神，先自撞庇護島摔車，導致同向騎車張姓婦人（62歲）閃避不及發生碰撞，2人均連人帶車摔倒在地，所幸後方來車見狀紛紛減速閃避，未發生二次追撞車禍意外，林女及張婦2人酒測值均零，確實事故發生原因有待警方調查釐清。

新北市林姓機車女騎士今在中和區中山路2段與建一路口，疑自撞庇護島摔車，波及同向騎車張姓婦人，2人均全身多處挫傷送醫，確實事故發生原因有待警方調查釐清。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓機車女騎士今在中和區中山路2段與建一路口，疑自撞庇護島摔車，波及同向騎車張姓婦人，2人均全身多處挫傷送醫，確實事故發生原因有待警方調查釐清。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓機車女騎士今在中和區中山路2段與建一路口，疑自撞庇護島摔車，波及同向騎車張姓婦人，2人均全身多處挫傷送醫，確實事故發生原因有待警方調查釐清。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓機車女騎士今在中和區中山路2段與建一路口，疑自撞庇護島摔車，波及同向騎車張姓婦人，2人均全身多處挫傷送醫，確實事故發生原因有待警方調查釐清。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓機車女騎士今在中和區中山路2段與建一路口，疑自撞庇護島摔車，波及同向騎車張姓婦人，2人均全身多處挫傷送醫，確實事故發生原因有待警方調查釐清。記者王長鼎／翻攝
新北市林姓機車女騎士今在中和區中山路2段與建一路口，疑自撞庇護島摔車，波及同向騎車張姓婦人，2人均全身多處挫傷送醫，確實事故發生原因有待警方調查釐清。記者王長鼎／翻攝

中和 自撞 車禍

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