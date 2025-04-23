影／女騎士疑自撞庇護島 摔車波及同向婦人

新北市林姓機車女騎士今在中和區，疑先自撞庇護島摔車，再波及同向騎車張姓婦人，2人均全身多處挫傷送醫，確實事故發生原因有待警方調查釐清。

新北市中和警方今天下午4時25分獲報，中和區中山路2段與建一路口發生車禍事故，現場有人受傷，員警獲報迅速趕抵，現場為2輛機車因碰撞發生事故，2名女騎士，均全身多處擦挫傷，經送醫急救後均無生命危險。