快訊

俄軍事基地彈藥爆炸！炸出巨大火球濃煙衝天 周邊居民急疏散

中鋼股東會紀念品大家猜？資深員工與股東都不以為然了

去年全中運奪牌！被對手壓制突無心跳 高二生柔道選手甦醒說1句話

聽新聞
0:00 / 0:00

被討債圍毆！嘉義男昏迷1個月後不治 檢警將解剖查明死因

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義24歲王姓男子今年3月間疑因債務糾紛遭圍毆，王男昏迷送醫急救；經1個月治療後仍宣告不治，今天檢警相驗，為釐清死因擇本月25日解剖。

租屋於嘉義縣大林鎮內林里的王男，疑因債務糾紛，3月21日晚間遭友人盧姓、簡姓等多名男子至租屋處討債，王男遭毆打，隔天深夜王男在租屋處陷入昏迷，經家人發現送醫急救。

檢警表示，王男先送至雲林地區醫院急救，一度恢復生命跡象，後來則轉至台中市醫院持續治療，但病情急轉直下，醫院於今天上午宣告不治。警方在發生衝突後，曾傳喚涉嫌打人的盧男、簡男等人到案說明，並報請嘉義地檢署指揮偵辦。

檢警今天下午相驗後，為釐清確切死因、是否涉及傷害致死罪嫌，將於本月25日解剖。

嘉義男子疑遭毆打昏迷1月後不治，檢警將解剖查明死因。圖／本報資料照片
嘉義男子疑遭毆打昏迷1月後不治，檢警將解剖查明死因。圖／本報資料照片

債務 嘉義 討債

延伸閱讀

媽祖信仰結緣 澎湖馬公與嘉義朴子締盟姊妹市

粉紅花海爆發！ 嘉義「竹崎清水公園」捕捉網美級「花旗木美景」 親子寫真留影超好拍

以為哇沙米免費！嘉義夫婦點2份被收300 評論留1星遭店家公布影像

426凱道集會嘉義市長黃敏惠願參與 盼朝野降低對立團結對外

相關新聞

警車停路肩執行測速照相 70歲婦人騎車撞上送醫不治

70歲蘇姓婦人昨天下午2時許騎機車沿台南市安南區海尾路東向西行，因違規行駛路肩，意外撞上正停在路肩執行測速照相的警車左後...

日打百通檢舉電話！住戶不滿貼頭像提醒 高雄檢舉魔人怒告「恐嚇、妨害名譽」

高市一名住三民區的許姓男子，不滿住戶違停或違規擺三角錐、盆栽，動輒打110檢舉，曾有日打百通電話的狂人行徑，有住戶江姓男...

影／女騎士疑自撞庇護島 摔車波及同向婦人

新北市林姓機車女騎士今在中和區，疑先自撞庇護島摔車，再波及同向騎車張姓婦人，2人均全身多處挫傷送醫，確實事故發生原因有待...

轎車半路突冒煙！22歲男駕駛奪門逃命 起火原因待查

高雄1輛轎車今晚行經衛武營國家藝術文化中心旁突然起火，駕駛人趕緊下車逃命躲過一劫，消防人車趕到，約10多分鐘滅火，起火原...

被討債圍毆！嘉義男昏迷1個月後不治 檢警將解剖查明死因

嘉義24歲王姓男子今年3月間疑因債務糾紛遭圍毆，王男昏迷送醫急救；經1個月治療後仍宣告不治，今天檢警相驗，為釐清死因擇本...

外出失蹤遭通報！南投翁今被尋獲 詭異全裸陳屍果園

南投一名84歲老翁日前騎車外出後未歸，家人通報失蹤，警方今協同搜救人員出動尋人，最後在一處產業道路旁的果園內發現老翁，但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。