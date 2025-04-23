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被討債圍毆！嘉義男昏迷1個月後不治 檢警將解剖查明死因
嘉義24歲王姓男子今年3月間疑因債務糾紛遭圍毆，王男昏迷送醫急救；經1個月治療後仍宣告不治，今天檢警相驗，為釐清死因擇本月25日解剖。
租屋於嘉義縣大林鎮內林里的王男，疑因債務糾紛，3月21日晚間遭友人盧姓、簡姓等多名男子至租屋處討債，王男遭毆打，隔天深夜王男在租屋處陷入昏迷，經家人發現送醫急救。
檢警表示，王男先送至雲林地區醫院急救，一度恢復生命跡象，後來則轉至台中市醫院持續治療，但病情急轉直下，醫院於今天上午宣告不治。警方在發生衝突後，曾傳喚涉嫌打人的盧男、簡男等人到案說明，並報請嘉義地檢署指揮偵辦。
檢警今天下午相驗後，為釐清確切死因、是否涉及傷害致死罪嫌，將於本月25日解剖。
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