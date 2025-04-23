主力軍艦起火無傷損 學者大讚：軍方反應迅速、沒危害戰力

宜蘭縣蘇澳軍港今竄出濃濃黑煙，海軍艦隊指揮部證實馬公軍艦執行廠級維修通風間燒焊工程，儲物間冒煙，消防局出動8車、14人戒護。學者說，工程難免發生狀況，最易引起冒煙起火之一是燒焊；另有學者從戰力來看，單純冒煙經整備如期回到戰線，應不算太嚴重。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑表示，有時意外發生會有化學反應，導致煙霧很大，實際狀況仍待事故調查。至於發生此次意外實屬不正常，但確實也無法避免意外發生，重點是軍方反應措施非常迅速，這次處置尚稱得宜，不應過分追究。

林穎佑舉例，張騫軍艦上月射擊訓練時，發生膛炸事件，造成相關毀損，進而影響戰力；反觀此次，從戰力的角度來看，若單純只是冒煙，經整備後如期回到戰線，沒有危害到戰力展現，這次意外應該不算太嚴重。

國防安全研究院副研究員舒孝煌表示，最容易引起冒煙起火的兩種狀況為燒焊、抽菸管制。海軍官兵在船上常在做損害管制，對於撲滅火警都很熟練，若遇突發事件，主要得看當時有無足夠人力支援，此次工程規模應不大，加上事發在海軍基地，官兵人手夠就來得及處理，要是像美國軍艦大型工程，沒人力支援，嚴重恐整艘燒到報廢。

舒孝煌說，工程中難免發生類似狀況，若遇到就趕快應急處理，尤其海軍有各種加改裝工程，盡量多做好預防措施。

海軍艦隊指揮部今表示，馬公軍艦執行廠級維修通風間燒焊工程，巡查人員下午2時發現鄰艙（儲物間）冒煙，立即部署應處並排煙，人員無傷損，艦指部已經編組人員釐清肇因及物品損壞狀況。

宜蘭縣政府消防局下午2時45分接獲軍方求援，消防局出動第四大隊、南方澳、蘇澳、馬賽分隊救災人車趕赴救援，共8車、14名消防人員戒護；到場後發現是維修中的軍艦冒煙，軍方已經自行撲滅火勢。

中華民國海軍全球資訊網指出，基隆級飛彈驅逐艦原為美海軍紀德級艦，分於2005年至2006年間交艦，分別命名為「基隆」、「蘇澳」、「左營」與「馬公」軍艦，目前駐地在海軍蘇澳軍港，隸屬海軍一六八艦隊。

該艦具強大的防空、反水面、反潛及戰場管理能力，可擔任作戰支隊旗艦，控制重要海域阻敵進犯，也可於作戰中心與戰管中心遭受損毀時，擔任備援。