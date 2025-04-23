外出失蹤遭通報！南投翁今被尋獲 詭異全裸陳屍果園

南投一名84歲老翁日前騎車外出後未歸，家人通報失蹤，警方今協同搜救人員出動尋人，最後在一處產業道路旁的果園內發現老翁，但明顯死亡，無他殺嫌疑。但他被發現時全身赤裸，有些詭異，研判應是失智或失溫等因素才褪去衣物。

據了解，該名老翁家住埔里，有失智症狀，平時身體還算硬朗，3、4天前自行騎車外出後未歸，家屬心急如焚，趕忙報警通報失蹤，警方為此調閱其住家周邊監視器，逐一確認其騎車路徑，昨天確認其最後出現地點在珠仔山往桃米地區一帶。

為盡快找回失蹤老翁，警方昨天通報神鷹山區搜救隊清境中隊協尋，今晨眾人集結出動尋人，沿著珠仔山往桃米的產業道路進行地毯式搜索，今上午11時許在桃米段產業道路旁的果園內發現老翁，但他已沒了氣息，明顯死亡。