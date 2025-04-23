外出失蹤遭通報！南投翁今被尋獲 詭異全裸陳屍果園
南投一名84歲老翁日前騎車外出後未歸，家人通報失蹤，警方今協同搜救人員出動尋人，最後在一處產業道路旁的果園內發現老翁，但明顯死亡，無他殺嫌疑。但他被發現時全身赤裸，有些詭異，研判應是失智或失溫等因素才褪去衣物。
據了解，該名老翁家住埔里，有失智症狀，平時身體還算硬朗，3、4天前自行騎車外出後未歸，家屬心急如焚，趕忙報警通報失蹤，警方為此調閱其住家周邊監視器，逐一確認其騎車路徑，昨天確認其最後出現地點在珠仔山往桃米地區一帶。
為盡快找回失蹤老翁，警方昨天通報神鷹山區搜救隊清境中隊協尋，今晨眾人集結出動尋人，沿著珠仔山往桃米的產業道路進行地毯式搜索，今上午11時許在桃米段產業道路旁的果園內發現老翁，但他已沒了氣息，明顯死亡。
但搜救人員指出，老翁被發現全身赤裸，其衣物就丟在一旁，看起來有些詭異，而他所騎乘的機車則在果園不遠處。但經警方勘驗現場，無打鬥或外力介入的痕跡，初步排除他殺，研判應是失智症狀發作或失溫等因素，才會自行褪去衣物。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言