台南工地成賭場！7建築工人午休聚賭 警以「賭博罪」送辦

台南官田一處建案工地傳出竟有工人聚賭，麻豆警方獲報到場查緝，現場約有40名建築工人，但大多數是圍觀看熱鬧，警方最後帶回楊姓等7名工人，查獲天九牌1副、骰子3顆及賭資數千元等證物，詢後依刑法賭博罪移送偵辦。

警方指出，昨在網路巡邏時，發現官田轄內一處建設工地傳出有賭博行為，甚至有網友對該建案施工安全提出疑慮，隨即啟動調查並前往查緝，果然在工地內發現7名工人當眾聚賭，查扣天九牌1副、骰子3顆及賭資數千元等。

據悉，該建築工地約有多達40名工人，警方起初派遣6名警力前往查緝，因警力不占優勢，一度擔憂圍捕有難度，最後衝入工地現場控制發現，7名工人利用午休時間聚賭，其餘工人僅是圍觀，見警圍捕更不以為意。