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台南工地成賭場！7建築工人午休聚賭 警以「賭博罪」送辦

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南官田一處建案工地傳出竟有工人聚賭，麻豆警方獲報到場查緝，現場約有40名建築工人，但大多數是圍觀看熱鬧，警方最後帶回楊姓等7名工人，查獲天九牌1副、骰子3顆及賭資數千元等證物，詢後依刑法賭博罪移送偵辦。

警方指出，昨在網路巡邏時，發現官田轄內一處建設工地傳出有賭博行為，甚至有網友對該建案施工安全提出疑慮，隨即啟動調查並前往查緝，果然在工地內發現7名工人當眾聚賭，查扣天九牌1副、骰子3顆及賭資數千元等。

據悉，該建築工地約有多達40名工人，警方起初派遣6名警力前往查緝，因警力不占優勢，一度擔憂圍捕有難度，最後衝入工地現場控制發現，7名工人利用午休時間聚賭，其餘工人僅是圍觀，見警圍捕更不以為意。

警方強調，賭博活動不僅破壞社會秩序，還可能引發其他治安問題，提醒若民眾發現賭博等違法行為，請立即向警方報案，協助維護社會治安。

台南官田區一處大型建案工地昨傳出有工人聚賭，警方獲報前往查緝，果然在工地內發現7名工人當眾聚賭，全被帶回偵辦，現場也查扣天九牌1副、骰子3顆及賭資數千元等。圖／民眾提供
台南官田區一處大型建案工地昨傳出有工人聚賭，警方獲報前往查緝，果然在工地內發現7名工人當眾聚賭，全被帶回偵辦，現場也查扣天九牌1副、骰子3顆及賭資數千元等。圖／民眾提供
台南官田區一處大型建案工地昨傳出有工人聚賭，警方獲報前往查緝，果然在工地內發現7名工人當眾聚賭，全被帶回偵辦，現場也查扣天九牌1副、骰子3顆及賭資數千元等。圖／民眾提供
台南官田區一處大型建案工地昨傳出有工人聚賭，警方獲報前往查緝，果然在工地內發現7名工人當眾聚賭，全被帶回偵辦，現場也查扣天九牌1副、骰子3顆及賭資數千元等。圖／民眾提供

工人 建築 賭博

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