聽新聞
0:00 / 0:00
台南工地成賭場！7建築工人午休聚賭 警以「賭博罪」送辦
台南官田一處建案工地傳出竟有工人聚賭，麻豆警方獲報到場查緝，現場約有40名建築工人，但大多數是圍觀看熱鬧，警方最後帶回楊姓等7名工人，查獲天九牌1副、骰子3顆及賭資數千元等證物，詢後依刑法賭博罪移送偵辦。
警方指出，昨在網路巡邏時，發現官田轄內一處建設工地傳出有賭博行為，甚至有網友對該建案施工安全提出疑慮，隨即啟動調查並前往查緝，果然在工地內發現7名工人當眾聚賭，查扣天九牌1副、骰子3顆及賭資數千元等。
據悉，該建築工地約有多達40名工人，警方起初派遣6名警力前往查緝，因警力不占優勢，一度擔憂圍捕有難度，最後衝入工地現場控制發現，7名工人利用午休時間聚賭，其餘工人僅是圍觀，見警圍捕更不以為意。
警方強調，賭博活動不僅破壞社會秩序，還可能引發其他治安問題，提醒若民眾發現賭博等違法行為，請立即向警方報案，協助維護社會治安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言