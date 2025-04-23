遭毆昏迷1個月後不治 24歲王男將解剖釐清死因
24歲王姓男子3月間疑因債務糾紛遭3、4名友人毆打，王男昏迷送醫急救；治療1個月後，今天宣告不治，檢警相驗，為釐清嫌疑人涉及傷害致死罪嫌，25日解剖釐清確切死因。
檢警表示，租屋嘉義縣大林鎮內林里的王男，疑與友人有債務糾紛，其友人盧姓、簡姓等多名男子於3月21日晚間至王男租屋處討債，眾人見到王男即動手毆打；透過監視器畫面，衝突過程並沒有很激烈，不過，王男於隔天深夜在租屋處陷入昏迷，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經家人發現通報送醫急救。
檢警指出，王男先送至雲林地區醫院急救，並恢復生命跡象，後來則轉至台中市醫院持續治療；但近來病情急轉直下，醫院於今天上午宣告不治。
警方在發生衝突後，傳喚徒手打人的盧姓、簡姓等男子到案說明，並報請嘉義地檢署指揮偵辦。
檢警今天下午會同法醫相驗，為釐清確切死因，以及動手打人的嫌疑人是否涉及傷害致死罪嫌，將安排於25日解剖。
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