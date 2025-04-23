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影／去年撞死機車騎士賠255萬 送花貨車男今又連環撞車

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

27歲楊姓男今天上午10點多開小貨車行經南榮路時，疑因恍神失控先撞上前方停等紅綠燈計程車，再衝到對向一家禮儀公司前撞倒3輛停放的機車。警方查出楊男去年才追撞前方一輛機車，撞死機車騎士，賠償死者父母255萬元，被判決6月，緩刑2年，今天又釀連環撞車。

警方調查，楊姓男子（27歲）今天駕駛小貨車在南榮路往八堵方向行駛，突失控撞上前方同向停等紅綠燈陳男（68歲）駕駛的計程車，小貨車再衝向對向的一家禮儀公司前3輛機車，機車倒一地，貨車被擋住才沒有撞進店內。

警方說，陳男並無明顯傷勢，經救護人員現場初步評估後，仍送醫檢查。警方到場處理，楊男酒測值為0mg/L，他供稱沒有喝酒，因精神不濟而撞上計程車，交通隊到場測繪，後續肇事責任交由交通警察隊釐清。

警方調出監視器清查，發現楊男遇前方紅燈時並未減速，直接往前撞，因力道大再衝撞到對向撞倒3輛機車才停下。

警方查出楊男未注意車前狀況撞車非首次，楊男去年10月5日傍晚，駕駛家中所經營花店的小貨車，沿基隆市仁愛區南榮路往南行駛，晚間5時44分許，未注意車前狀況，且未與前車保持適當的安全距離，追撞並碾壓前方另一56歲楊男騎乘的輕型機車，楊男被撞後送醫，因頭部與全身多重鈍性創傷死亡。

基隆市警察局道路交通事故分析表研判，楊男未注意車前狀況，未與前車保持適當的安全距離，追撞並碾壓的前方機車是肇事主因。

法官考量楊男已賠償死者父母合計255萬，坦承犯行，犯後態度良好，且與告訴人達成調解，上月依過失致死罪判楊男6月徒刑，可易科罰金，緩刑2年，緩刑期間須接受3場法治教育課。

去年撞死機車騎士賠255萬，送花貨車司機楊男今又連環撞車。記者游明煌／翻攝
去年撞死機車騎士賠255萬，送花貨車司機楊男今又連環撞車。記者游明煌／翻攝
去年撞死機車騎士賠255萬，送花貨車司機楊男今又連環撞車。記者游明煌／翻攝
去年撞死機車騎士賠255萬，送花貨車司機楊男今又連環撞車。記者游明煌／翻攝

基隆 紅綠燈 計程車

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