台南市去年大型車交通死亡事故26件 交大走進社區宣講

去年台南市全年度交通死亡事故計有151件，大型車就佔了26件，為防範大型車輛視野死角引發的交通事故，台南市交通警察大隊交通安全宣導團分別前往永康區社教館及南區明亮里活動中心，向民眾推廣「遠離大車視野死角」的正確觀念，預防事故發生。

交大近日結合譚艾珍打詐宣導巡迴列車分別前往永康區社教館及南區明亮里活動中心，播放實際案例影片指出，大型車因「大又高」，會在車輛前後方及左右兩側形成「視野死角」，轉彎時亦會產生「內輪差」現象，行人於道路通行及轉彎時應盡量遠離大型車。

講師說明，大型車特別在車頭下方、車側與後方，最容易成為致命盲區，轉彎時也有潛在的危險；如果路上看到大貨車轉彎、變換車道、或行駛於狹窄路段，應保持安全距離，機車騎士千萬不要心急搶快鑽車縫，或是並行，才能守住自己的安全。現場民眾觀看大貨車事故影片後，驚呼連連。

交通大隊針對大型車輛違規，也加強執法作為，持續督促業者善盡社會責任，落實教育；警方也規劃各分局走入第一線運輸企業工作場域，向砂石車、水泥預拌車、貨運物流等單位進行宣導，加強職業駕駛對視野死角與轉彎防禦駕駛的認知。

客運駕駛也分享，即使一直注意後照鏡及視野輔助系統畫面，仍然有一定的死角存在，他們尤其害怕行人或是機慢車突然從前方竄出，因為有極高的機率看不到，就算看到，剎車已來不及；駕駛認為，行人及慢車至少要遠離大車前方及左右5公尺以上，才比較安全。