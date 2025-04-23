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南投婦女網路交友遭詐 投資虛擬貨幣損逾千萬

中央社／ 南投縣23日電

南投一名中年婦女某天被陌生男子加為網路好友，男子花言巧語與婦女培養感情後，引誘投資虛擬貨幣，陸續透過電子錢包、給現金損失逾千萬元，警方逮捕車手並起獲20萬元。

南投縣警察局今天表示，有縣民網路交友，遭詐騙集團引導投資虛擬貨幣，當被害人發現遭詐，已損失超過新台幣千萬元。

刑事警察大隊成立專案小組，掌握羅姓車手涉嫌重大，員警遠赴屏東搭船至小琉球，成功在小琉球碼頭逮捕羅嫌，並起獲詐騙現金20萬元、手機等證物，全案詢問後移送台中地方檢察署偵辦。

縣警局今天在水里鄉車埕召開打擊詐欺記者會，刑警大隊、集集分局、信義分局說明轄區詐騙手法及阻詐成果。

刑警大隊長蕭榮哲說，去年1月至3月獲報詐欺案816件，今年1月至3月為596件；去年1月至3月詐欺案財損3億1238萬元，今年1月至3月為2億6429萬元，財損減少4809萬元；今年3月受理詐欺239案、財損8515萬元。

縣警局表示，詐欺案以假投資詐騙最多，還有解除分期付款騙賣家、假網拍詐騙、中獎通知、色情應召詐財；今年1月至3月查獲詐團13件103人、攔阻136件詐欺案、攔阻金額6085萬元，查扣不法所得2633萬元。

南投縣警察局長謝宗宏致詞表示，遠離詐騙陷阱方法包含不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料；警方將持續深化與地方單位合作阻詐，也呼籲民眾若接到可疑詐騙來電或訊息，務必撥110、165，或就近至派出所查證。

南投縣 虛擬貨幣 詐欺 詐騙集團

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