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參拜下山疑煞車失靈 六旬翁駕車墜谷僅皮肉傷

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

一名秦姓老翁今天下午駕車自新北市土城石門路往觀自在路下山時，疑似煞車失靈墜入路旁山谷約2公尺，警消獲報後立即趕往現場將人救出，所幸秦翁僅身上多處擦挫傷，意識清楚無生命危險，經土城醫院急救後已無大礙，警方正釐清事故原因。

土城警分局今天下午1時許獲報，石門路往觀自在路有輛自小客車衝出邊坡墜落山谷，經警消派員至現場搶救，順利將現年68歲的駕駛秦翁救出。由於鄰近山頭寺廟不少，秦男自稱上山參拜後，駕車下山返家時，發現座車煞車失靈才發生事故。

警方提醒，近來天氣多變，山區易有突發性強降雨，民眾行駛山區道路時務必提高警覺，隨時注意路況及天候變化，留意是否有土石鬆軟、地滑、崩坍及落石等危險情況，減速慢行，以維護行車平安。

一名秦姓老翁今天下午駕車自新北市土城區石門路往觀自在路下山時，疑似煞車失靈墜入路旁山谷約2公尺，所幸僅身上多處擦挫傷，意識清楚無生命危險。記者蔣永佑／翻攝
一名秦姓老翁今天下午駕車自新北市土城區石門路往觀自在路下山時，疑似煞車失靈墜入路旁山谷約2公尺，所幸僅身上多處擦挫傷，意識清楚無生命危險。記者蔣永佑／翻攝
一名秦姓老翁今天下午駕車自新北市土城區石門路往觀自在路下山時，疑似煞車失靈墜入路旁山谷約2公尺，所幸僅身上多處擦挫傷，意識清楚無生命危險。記者蔣永佑／翻攝
一名秦姓老翁今天下午駕車自新北市土城區石門路往觀自在路下山時，疑似煞車失靈墜入路旁山谷約2公尺，所幸僅身上多處擦挫傷，意識清楚無生命危險。記者蔣永佑／翻攝

土城 石門 車禍

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