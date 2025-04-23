參拜下山疑煞車失靈 六旬翁駕車墜谷僅皮肉傷

一名秦姓老翁今天下午駕車自新北市土城區石門路往觀自在路下山時，疑似煞車失靈墜入路旁山谷約2公尺，警消獲報後立即趕往現場將人救出，所幸秦翁僅身上多處擦挫傷，意識清楚無生命危險，經土城醫院急救後已無大礙，警方正釐清事故原因。

土城警分局今天下午1時許獲報，石門路往觀自在路有輛自小客車衝出邊坡墜落山谷，經警消派員至現場搶救，順利將現年68歲的駕駛秦翁救出。由於鄰近山頭寺廟不少，秦男自稱上山參拜後，駕車下山返家時，發現座車煞車失靈才發生事故。