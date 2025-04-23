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登玉山險墜崖！醫療隊員機警拉住背包 救回女山友

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

竹山秀傳醫院玉山醫療隊執行醫療任務，隊員、藥師蔡承霖於在玉山主峰線最後300公尺的碎石坡上，奮勇拉住一名失足險些墜崖的女登山客，化解山難危機。

玉山醫療隊駐守排雲山莊，守護山友健康，每周派遣一組醫護人員上山駐點，山友登山過程中出現高山症或身體不適，都能及時獲得醫護人員專業照護。

玉山醫療隊20日攀登玉山主峰，在最後300公尺碎石坡路段，遇到一群山友正要下山。一名女山友疑因腳步不穩連續滑了兩次，眼看就要摔落陡峭的懸崖，藥師蔡承霖反應迅速，伸手緊緊抓住女山友的背包，用力將她拉回步道。女山友受到極大驚嚇，其他山友上前安撫，並協助整理她因拉扯而斷裂的背包及外套，隨後將她交由同行山友照顧。

蔡承霖說，「看到她滑下去的時候，心想我應該能夠拉住她，就直接伸手了。現在回想起來確實感到驚險，感謝大家一起幫忙，讓意外平安落幕。」

玉山醫療隊長、竹山秀傳醫院院長莊碧焜說，這次任務中，也發現有山友走錯路徑、受困峭壁，情況同樣危急，幸好也被其他山友及時發現並引導回正確路線，提醒山友，登山務必結伴同行，互相照應，以策安全。

玉管處表示，梅雨季即將到來，下雨步道相當濕滑，登山每一步都要踏實後，再邁另一步，才能避免踩空或摔倒，在危險路段發生人員摔倒或需要救助時，確認自身安全無虞下再伸出援手。

玉山醫療隊長期駐守排雲山莊，守護山友健康。圖／竹山秀傳醫院提供
玉山醫療隊長期駐守排雲山莊，守護山友健康。圖／竹山秀傳醫院提供
玉山醫療隊在主峰碎石坡救回一名差點墜崖的女登山客。圖／竹山秀傳醫院提供
玉山醫療隊在主峰碎石坡救回一名差點墜崖的女登山客。圖／竹山秀傳醫院提供
玉山醫療隊長期駐守排雲山莊，守護山友健康。圖／竹山秀傳醫院提供
玉山醫療隊長期駐守排雲山莊，守護山友健康。圖／竹山秀傳醫院提供
玉山醫療隊在主峰碎石坡救回一名差點墜崖的女登山客。圖／竹山秀傳醫院提供
玉山醫療隊在主峰碎石坡救回一名差點墜崖的女登山客。圖／竹山秀傳醫院提供

山友 玉山主峰 醫護人員

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