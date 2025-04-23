假冒兒子陪婦人提款118萬 台中警識破車手帶回偵辦

吳姓車手假冒「兒子」陪同婦人到台中市某銀行提款，行員發現婦人說詞反覆，原本說要幫兒子買車，又脫口說要投資紅酒，警方據報到場，吳男藉口上班欲離去，遭警方帶回偵辦。

台中市警察局第六分局市政派出所副所長廖述儀說明，婦人日前到西屯區文心路二段某銀行提領新台幣118萬元時，行員關心詢問提款動機，婦人為打消疑慮，先說是為了給陪同前來的「兒子」買車，又不小心脫口說是要投資紅酒，說詞反覆令行員生疑，通知警方前來。

警方到場時，吳男不死心，堅稱自己是婦人的兒子，

警方從2人對話中發覺關係有異，要將人帶回派出所比對指紋，吳男態度放軟，還藉口要離開去上班。

但經帶回比對指紋查證身分，赫然發現2人不是母子關係，吳男真實身分實為詐騙集團派來向婦人收款的車手，警方當場查扣相關犯罪證據，並將吳男依法移送偵辦。

警方初步了解，吳姓男子加入詐騙集團從事取款車手工作，接到指示與婦人聯繫取款，為規避查緝與行員的盤問，雙方約定由吳男假冒「繼子」，並對外宣稱是要購買汽車使用。