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假冒兒子陪婦人提款118萬 台中警識破車手帶回偵辦

中央社／ 台中23日電

吳姓車手假冒「兒子」陪同婦人到台中市某銀行提款，行員發現婦人說詞反覆，原本說要幫兒子買車，又脫口說要投資紅酒，警方據報到場，吳男藉口上班欲離去，遭警方帶回偵辦。

台中市警察局第六分局市政派出所副所長廖述儀說明，婦人日前到西屯區文心路二段某銀行提領新台幣118萬元時，行員關心詢問提款動機，婦人為打消疑慮，先說是為了給陪同前來的「兒子」買車，又不小心脫口說是要投資紅酒，說詞反覆令行員生疑，通知警方前來。

警方到場時，吳男不死心，堅稱自己是婦人的兒子，

警方從2人對話中發覺關係有異，要將人帶回派出所比對指紋，吳男態度放軟，還藉口要離開去上班。

但經帶回比對指紋查證身分，赫然發現2人不是母子關係，吳男真實身分實為詐騙集團派來向婦人收款的車手，警方當場查扣相關犯罪證據，並將吳男依法移送偵辦。

警方初步了解，吳姓男子加入詐騙集團從事取款車手工作，接到指示與婦人聯繫取款，為規避查緝與行員的盤問，雙方約定由吳男假冒「繼子」，並對外宣稱是要購買汽車使用。

沒想到兩人初次見面默契不佳露了餡，婦人在得知自己差點被騙，嚇出一身冷汗，也感謝警方讓她保平安未受騙。

台中市政府警察局第六分局市政派出所副所長廖述儀（圖）23日說明，吳姓男子假冒「兒子」陪同婦人到西屯區某銀行提款，但婦人說詞反覆令行員生疑；警方據報到場，經帶回比對指紋查證身分，赫然發現2人不是母子關係，吳男為詐騙集團派來向婦人收款的車手。（警方提供）中央社
台中市政府警察局第六分局市政派出所副所長廖述儀（圖）23日說明，吳姓男子假冒「兒子」陪同婦人到西屯區某銀行提款，但婦人說詞反覆令行員生疑；警方據報到場，經帶回比對指紋查證身分，赫然發現2人不是母子關係，吳男為詐騙集團派來向婦人收款的車手。（警方提供）中央社

詐騙集團 車手

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