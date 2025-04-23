單筆阻詐719萬！中國信託女經理奪第一 盧秀燕今表揚：治安表現亮眼

台中市長盧秀燕在今天的治安會報，表揚行員阻詐有功及警員好人好事楷模，其中中國信託銀行南屯分行的汪姓女經理，單筆阻詐719萬元，屬於今年以來單筆阻詐金額最高的一人，第二名是中國信託銀行，但是黎明分行的林姓襄理，阻詐金額為500萬元。

台中市警局表示，今天市長盧秀燕在治安會報中表揚，今年1至3月攔阻民眾遭詐欺款項有功金融機構行員、員警，以及警員好人好事楷模，其中到場接受表揚的中國信託商業銀行南屯分行汪姓女經理成功攔阻民眾遭719萬最多，中國信託商業銀行黎明分行林姓女襄理攔阻500萬元次之。

經查，當時是一名男客戶，與佯稱是投顧公司人員加LINE後，被對方遊說要投資國外股票，對方要求他匯款美金22萬元（合台幣約719萬元），男客戶到中國信託商業銀行南屯分行辦理時，被汪姓女經理查覺有異後，成功阻詐。

另外，台新國際商業銀行大里分行許姓行員、土地銀行北屯分行陳姓襄理，在詐團車手臨櫃提款時，發現異狀，通知警方到場查處，成功逮捕詐欺車手。

台中市警局統計，近3年執行警銀聯阻，攔阻民眾遭詐欺成效逐年成長，去年攔阻金額較前年增加逾3億元，成長29％；今年1至3月攔阻金額3億3414萬餘元，較去年同期2億4514萬餘元，增加36％，成效卓著。