基層消防員也可能面臨廉政風險 台南地檢署檢察官開講

台南市消防局為深化基層同仁廉潔意識，今天邀請台南地檢署檢察官周映彤分享公務員在日常勤務與行政流程中，可能面臨的廉政風險與相關法律責任；檢察官除說明法律概念外，也引導消防員在公務作為中融入廉潔思維，提升執行公務風險的辨識與管理能力。

台南市消防局今天舉辦「檢察官來開講：公務執行中的廉政風險與法律責任」廉政教育訓練，檢察官周映彤以實務案件為例，對參加講座的基層消防員說明圖利與便民、洩密、偽造變造公文書、收賄、竊取或侵占公用或公有器材及財物、反詐騙等為主題。