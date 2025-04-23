影／貨車司機疑恍神撞爛小黃 「像打保齡球」再撞倒一排車

27歲楊姓男今天上午10點多開小貨車行經南榮路時，疑因恍神失控先撞上前方停等紅綠燈的計程車，再衝到對向一家禮儀公司前撞倒3輛停放的機車，險撞進店內，現場一片凌亂，警方調出監視器發現「有如打保齡球，沒有煞車一路猛撞」。

基隆隆市警察局第一分局南榮路派出所今天上午10時許獲報，南榮路往八堵方向有貨車及計程車追撞車禍，並撞進一間禮儀公司，有人受傷。

警方調查，楊姓男子（27歲）駕駛小貨車在南榮路往八堵方向行駛，突失控撞上前方同向停等紅綠燈陳男（68歲）駕駛的計程車，小貨車再衝向對向的一家禮儀公司前3輛機車，機車倒一地，貨車被擋住才沒有撞進店內。

警方說，陳男並無明顯傷勢，經救護人員現場初步評估後，仍送醫檢查。警方到場處理，楊男酒測值為0mg/L，他供稱沒有喝酒，因精神不濟而撞上計程車，交通隊到場測繪，後續肇事責任交由交通警察隊釐清。