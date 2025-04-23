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高雄小黃運將為找零起爭執 對乘客噴辣椒水自己也遭殃
高雄1名計程車司機疑為了車資找零錢與乘客起爭執，不滿遭乘客拿零錢丟他，跟著下車理論，竟逆風對乘客噴辣椒水，不料辣椒水也噴向自己，請路人報警。警方將2人全依違反社會秩序維護法查辦。
據了解，吳姓計程車司機（47歲）載李姓男子（33歲）及李的鄰居柯姓婦人（55歲）到高雄市小港區宏平路，車資200多元，柯婦拿千元鈔票付錢，吳姓司機說沒得找零，便載他們到附近超商，要他們換小鈔付車資。
付過錢後，李男責怪司機開車營業沒準備錢找零，在車上拿零錢丟司機，與吳姓司機起口角；李、柯下車後，司機也跟下車理論，對李噴辣椒水，但因逆風，自己也噴得滿臉辣椒水，司機便請旁人報警。
小港警分局員警到場處置，雙方已無口角糾紛。警方表示，將雙方帶回派出所調查，雙方均不提出告訴，但仍依違反社會秩序維護法，裁處滋事的吳、李2人。
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