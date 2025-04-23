快訊

警車停路肩執行測速照相 70歲婦人騎車撞上送醫不治

廖峻中風躺7天轉出ICU 兒報佳音：目前沒有生命危險

三大法人買超295億元 台積電漲幅飆第四大

想吃鴿肉朝鄰居家射擊斃2鴿 花蓮男恐嚇公眾罪送辦

中央社／ 花蓮縣23日電

花蓮吉安鄉有民眾通報飼養的鴿子疑遭空氣槍攻擊，有死傷，且監視器拍到有男子持空氣槍朝住家射擊，造成附近居民恐慌；涉案男向警供稱「想抓來吃」，詢後被依恐嚇公眾罪嫌移送。

70歲羅姓飼主向警方表示，在住家飼養鴿子，平時會讓鴿子飛出外，固定時間餵食，日前發現鴿子疑遭人以空氣槍射擊，造成2隻鴿子死亡，多隻鴿子疑因驚嚇逃竄、羽毛脫落等。

羅姓飼主調閱家中監視器影像，發現有人持空氣槍朝屋內射擊，因位處住宅區，飼主及附近居民都很憂心，嚇得趕緊報案。

花蓮縣警察局吉安分局南華派出所17日獲報後，調閱周邊監視器畫面，發現70多歲林姓男子騎機車經過，行經羅姓飼主家門口，朝著門前電線桿射擊後離開。

警方鎖定住附近林男，經報請花蓮地方法院核發搜索票，前往林男住家搜索，查扣作案用空氣槍；林男向警方表示，與飼主沒有糾紛，單純想抓鴿子吃，但射擊後鴿子掉落屋內，沒辦法撿走。

警方今天說明，將林男作案用的空氣槍送鑑識小隊檢驗，雖射擊力未超過法定標準，但考量朝民宅射擊的行為已影響公共安全，詢後依恐嚇公眾罪嫌及毀損罪嫌，將林男移送花蓮地檢署偵辦。

監視器 花蓮 鴿子

延伸閱讀

花蓮六十石山建集水設施 解缺水困境

新北新泰國中學生摺紙助植物人 基金會盼籌建花蓮新院

花蓮芒果受低溫影響每公頃10萬元救助 受理至5月6日

花蓮改良種芒果低溫致災 現金救助申請至5月6日

相關新聞

狠心媽聯手新歡凌虐毆打1歲4月兒 死時全身傷僅5公斤

桃園莊姓女子2017年中產子獨自扶養，10個月後認識了吳姓新男友，於是在大溪租屋共築愛巢，男嬰自此起受虐，平常親媽不給他...

女碩士貼文「陳菊走了？」被抓造謠 網質疑問都不行...警回應了

陳姓女子在網路貼文「陳菊走了？」被高雄警方認定散布不實訊息，火速4小時內通知到案，依違反社會秩序維護法移送裁處；有網友質...

「花媽對不起」 高雄女碩士造謠陳菊過世貼文向她致歉

監察院長陳菊因腦血管阻塞，在高雄醫學大學附設中和紀念醫院住院治療迄今逾4個月，待業的陳姓女碩士昨在網路發文指「陳菊走了？...

單筆阻詐719萬！中國信託女經理奪第一 盧秀燕今表揚：治安表現亮眼

台中市長盧秀燕在今天的治安會報，表揚行員阻詐有功及警員好人好事楷模，其中中國信託銀行南屯分行的汪姓女經理，單筆阻詐719...

基層消防員也可能面臨廉政風險 台南地檢署檢察官開講

台南市消防局為深化基層同仁廉潔意識，今天邀請台南地檢署檢察官周映彤分享公務員在日常勤務與行政流程中，可能面臨的廉政風險與...

影／貨車司機疑恍神撞爛小黃 「像打保齡球」再撞倒一排車

27歲楊姓男今天上午10點多開小貨車行經南榮路時，疑因恍神失控先撞上前方停等紅綠燈的計程車，再衝到對向一家禮儀公司前撞倒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。