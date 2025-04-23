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警車停路肩執行測速照相 70歲婦人騎車撞上送醫不治
70歲蘇姓婦人昨天下午2時許騎機車沿台南市安南區海尾路東向西行，因違規行駛路肩，意外撞上正停在路肩執行測速照相的警車左後側，機車撞擊倒地後，蘇婦當場昏迷；現場李姓警員立即通報救護車，但蘇女已無生命跡象，送醫不治，檢警今天下午進行相驗。
轄區台南市警第三分局指出，昨天分局轄下派出所李姓警員正在海尾路執行測速勤務，但蘇婦疑似未注意前方警車，突然撞上，即使車速不快，仍人車倒地，蘇婦昏迷不醒；李立即通報救護車，但蘇婦已無呼吸心跳，送奇美醫院急救後，宣告不治。
由於本案屬於涉己案件，警方調第五分局的車禍事故處理小組到場處理，釐清肇事原因與責任歸屬；警方說明，警車停靠處為路肩，並無占用機慢車道，全案今天下午進行相驗，目前先針對事故現場完成採證工作，再依檢察官指示進行後續調查。
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