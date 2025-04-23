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影／拒絕攔查還撞飛警車逃逸！員警負傷追捕 鎖定男駕駛身分追緝中

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第四分局育平派出所員警今天中午12時許騎警用機車巡邏經過運河、安平路口時，見一名男子駕駛車輛形跡可疑，尾隨要求停車攔查；結果對方竟多次逆向行駛逃逸，嫌犯近1時許在安平路天后宮旁前猛然往左撞飛警車，下車逃逸，員警負傷追捕。

警方指出，員警在對方拒絕攔查逃逸後，呼叫線上警網支援，在其他員警駕駛巡邏車、騎警用機車趕往過程，嫌犯涉嫌為了不讓首先攔阻的警員用機車擋住路線，猛力往左碰撞，導致員警摔車倒地，員警手腳多處擦挫傷，仍負傷起身追捕。

當時有民眾經過，拍下畫面po上社群媒體threads指出，「台南安平警匪追逐 超猛直接把警察撞飛」；路邊民眾目擊也紛紛表示「警員被撞倒仍追上去，很勇」。警員被撞倒同時，支援警力也已追上嫌犯車輛，最後嫌犯自撞天后宮停車場欄杆。

警車迅速將嫌犯轎車擋住，車上男子發現支援警力趕到，下車徒步逃逸，員警也徒步追捕；現場是天后宮附近老街小巷，警方評估嫌犯就藏身在巷子內，目前已鎖定他的身分，持續追緝中。

嫌犯近1時許在安平路天后宮旁前猛然往左撞飛警車，下車逃逸，員警負傷追捕。圖／翻攝自threads
嫌犯近1時許在安平路天后宮旁前猛然往左撞飛警車，下車逃逸，員警負傷追捕。圖／翻攝自threads
嫌犯近1時許在安平路天后宮旁前猛然往左撞飛警車，下車逃逸，員警負傷追捕。圖／翻攝自threads
嫌犯近1時許在安平路天后宮旁前猛然往左撞飛警車，下車逃逸，員警負傷追捕。圖／翻攝自threads
嫌犯近1時許在安平路天后宮旁前猛然往左撞飛警車，下車逃逸，員警負傷追捕。記者袁志豪／翻攝
嫌犯近1時許在安平路天后宮旁前猛然往左撞飛警車，下車逃逸，員警負傷追捕。記者袁志豪／翻攝
嫌犯近1時許在安平路天后宮旁前猛然往左撞飛警車，下車逃逸，員警負傷追捕。記者袁志豪／翻攝
嫌犯近1時許在安平路天后宮旁前猛然往左撞飛警車，下車逃逸，員警負傷追捕。記者袁志豪／翻攝

台南 天后宮 撞飛

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