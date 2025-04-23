台南市消防史料館長空中宣導防火 提醒避免這充電習慣

為強化市民防火防災意識，台南市消防局消防史料館及防災教育館館長李惠心與館內志工夫妻檔凌麗珍、龔建民昨天前往警察廣播電台，進行防火宣導；李惠心提醒，市民應落實安全用電習慣，勿貪圖便利忽視安全細節，有效減少火災風險。

台南市消防局消防史料館及防災教育館位於安平區，展示消防設施古董，現場也能實際體驗各種災害應變方式；如煙霧特效屋，利用透明壓克力仿造透天建築物，帶大家觀察火場中濃煙的流向，還可學習使用滅火器拉瞄壓掃或在暴風雨室和地震體驗屋感受災害的威力。

館長李惠心與志工夫婦凌麗珍、龔建民昨天前往警廣，分享防火防災知識；李惠心提醒，隨著電動機車、行動電源及各類鋰電池產品普及，若充電習慣不良，如使用非原廠充電器、長時間無人看管充電、在潮濕密閉空間充電等，極易引發火災。

另外，高耗電的電器不要使用同一個插座或延長線，避免負載過重造成跳電，當電線發熱，要檢查電器或更換電線；插座和插頭若變形及鬆弛，要馬上更換。使用新型2.0線徑並有過戴保護的延長線，插頭及插座每年至少用乾抹布擦拭1至2次，以免因積汙致導電。

消防局呼籲，凌晨暗夜民宅火警發生時，不論起火原因為何，通常民眾都在睡夢之中，不容易第一時間發現起火，被火勢驚醒時，通常火勢已燃燒一段時間，錯失逃生的黃金時間；裝設住宅警報器，可在第一時間發出警示，輔助人們越早發現火災，進而通報119或採取逃生避難行動。

民眾也要事先學習火災應變技巧與知識，才能在火場中迅速判斷，火勢大小，是否可以自行拿滅火器滅火；若發現房間外起火，且已有大量濃煙無法逃生時，應立即關閉房門，避免濃煙竄入，並以衣物或棉被將門縫塞住。若房間內有對外開口，應將開口打開，同時向119報案，等待救援。

台南市長黃偉哲指出，打造安全台南，需全民共同參與，「用火用電安全」是居家防火的基礎，從落實用電安全、普及住警器，到投入志工服務，呼籲市民積極配合市府防災措施，將守護家人的觀念落實於生活每一天。