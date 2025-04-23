女碩士貼文「陳菊走了？」被抓造謠 網質疑問都不行...警回應了
陳姓女子在網路貼文「陳菊走了？」被高雄警方認定散布不實訊息，火速4小時內通知到案，依違反社會秩序維護法移送裁處；有網友質疑提問都不行？媒體今天上午詢問內政部長劉世芳，劉指不便回應，甩鍋高市警方；警方今午回應，因陳女散布不實訊息，才迅速查明真相，釐清事實。
監察院長陳菊因腦血管阻塞，在高雄醫學大學附設中和紀念醫院住院治療迄今逾4個月，待業的陳姓女碩士昨在網路發文指「陳菊走了？」引發瘋傳，高醫駁斥「非事實」。
警方昨深夜火速4小時內以IP位址查出貼文的陳女就住在苓雅區，昨深夜11時45分漏夜通知陳女到案說明，陳緊張地答應警方「那我馬上過去」。
據了解，碩士畢業的陳女，目前待業中，聲稱昨先在網路的Threads看到有人貼文指「大官過世了」，雖對方未講明是誰，但她聯想到前幾天有看到陳菊住院的新聞，因此才貼文問「陳菊走了？」沒想到因此闖禍。
由於貼文的陳女無法提供在Threads看到的貼文，警方認定她涉違反社維法第63條移請高雄地院簡易庭裁處；陳女返家後再度貼文向陳菊致歉，「花媽對不起，驚擾了」。雖有網友批評陳女，但有不少網友質疑「連提問都不行？」還有網友酸「警方抓詐騙有這個快嗎？」
由於社維法主管機關為內政部，有媒體今天上午問內政部長劉世芳對於該案狀況，劉世芳跳針說，「不方便回應」，並連說3次「請教高雄市警方」。
記者今午詢問高雄市警局後，由轄區三民一警分局回覆，警方指出，該篇貼文未經查證即輕率散布，且第一時間高雄醫學大學附設中和醫院出面澄清「不是事實」，因此認為陳女顯有涉嫌散布不實訊息之嫌。
警方並強調，該則貼文當時已在網路、實體領域迅速蔓延，引起社會高度關注及疑慮，對於社會公共之安寧秩序顯有造成損害，已構成違反社會秩序維護法第63條規定，因此本於職權，迅速查明案情真相，以釐清疑慮。
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