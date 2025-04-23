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知名直播主涉持球棒毆人 彰檢依殺人未遂起訴

中央社／ 彰化23日電

彰化胡姓知名直播主疑不滿吳姓前女友與葉姓男子曖昧，並煽動葉男另起爐灶，涉率人持球棒毆打2人致頭部等多處受傷。彰化地檢署偵結，依殺人未遂罪嫌將胡姓直播主等4人起訴。

台灣彰化地方檢察署今天公布起訴書指出，34歲胡姓直播主平時以帶貨為業，為直播團隊負責人，旗下共約20名員工。吳姓女子曾與胡男短暫交往，分手後仍留在團隊當直播主。葉姓男子也在團隊中擔任直播主。

胡姓直播主利用從事網路直播之便，招攬多名未成年或即將成年的少年加入直播團隊，並提供員工宿舍居住。

根據起訴書內容，胡男因吳姓前女友疑似與葉男曖昧，且吳女曾私下煽動葉男另起爐灶，因而對2人心生不滿。

胡男於民國113年10月29日凌晨3時許，與另外3人分持球棒，到員工宿舍圍毆葉男；胡男因情緒失控，多次朝葉男頭部揮擊，其餘3人也朝葉男致命部位揮打，甚至將木棍打斷噴飛，直至葉男倒地不起。之後胡男再到吳女房間，持球棒朝其頭部及身體各處揮擊。

葉男與吳女分別受有頭部血腫、鼻骨骨折、背部大面積挫傷及頭部挫傷、手部與腿部挫傷等傷害，2人即報警處理。

檢方認為，胡男等4人所為已涉犯殺人未遂罪嫌，全案偵查終結，依法提起公訴；此外，胡男曾犯賭博罪，於去年5月易科罰金執行完畢，又故意再犯本案，顯見其對刑罰反應力薄弱，請求加重其刑，明天移送彰化地方法院審理。

彰化胡姓直播主因吳姓前女友疑與葉姓男子曖昧，且吳女曾私下煽動葉男另起爐灶，胡男對2人心生不滿，率人持球棒毆打2人致頭部等多處受傷。彰化地檢署（圖）偵結，依殺人未遂罪嫌將胡男等4人起訴。中央社
彰化胡姓直播主因吳姓前女友疑與葉姓男子曖昧，且吳女曾私下煽動葉男另起爐灶，胡男對2人心生不滿，率人持球棒毆打2人致頭部等多處受傷。彰化地檢署（圖）偵結，依殺人未遂罪嫌將胡男等4人起訴。中央社

團隊 彰化 直播主

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