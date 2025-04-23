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彰化芳苑農會疑爆選舉暴力 理事長、代表接連被打

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣芳苑鄉農會理事長林木村昨天被黑衣人持球棒打傷後腦、肢體，林木村今天說，這已是第二次暴力行為了，在農會選舉前就有一名農會代表也被人持棒球棒打傷，他們譴責選舉暴力。芳苑警方目前還在調閱路口監視器追緝施暴黑衣人。

林木村昨天中午與農會人員、朋友到芳苑鄉漁港路某餐廳聚餐，用餐結束後下午2時步出餐廳，路邊一輛轎車忽然衝出1名黑衣男子，手持球棒猛擊林木村的後腦及腿部，林木村抬起手臂抵抗，手臂也被打到瘀青。林木村的司機上前要制止，黑衣男亮槍喝止，隨即嫌犯衝上車被載走。

林木村說，這已經是第二次暴力行為，農會今年3月選舉前就已經有農會代表被打，他們懷疑對方選前恐嚇，選後輸了，不甘願而有暴力行為。

芳苑農會謝姓代表說，今年3月農會遴選總幹事前一天，就有二名男子將車停在路邊，下車假意上前搭話時，突用辣椒水朝他噴水，又持棒球棒追著他打，他的腳被打傷，他懷疑對方在選舉前先對他提出警告，才來打他。

芳苑鄉農會本屆總幹事選舉，為前總幹事派和議員派對決，原農會總幹事謝介民屆齡退休，原支持國中總務主任謝永成登記遴選總幹事，而前縣議員謝彥慧則支持芳苑鄉農會前推廣主任洪翊桓角逐，最後由議員派勝出，理事長林木村連任，並遴選洪翊桓任農會總幹事。

發生暴力事件後，前縣議員謝彥慧昨天也在臉書發文說「芳苑農會選舉暴力已經第2件，之前不說是為了對方和諧隱忍。真的看我們好欺負，正式宣戰，捍衛我們代表、理事的安全」，也PO出男子行凶後，遺留現場的球棒與拖鞋，說「彰化治安這麼壞，光天化日公然行凶」。

彰化芳苑警分局表示，3月6日謝姓和林姓男子持棒球棒打傷謝姓農會代表案件，已將謝男和林男依傷害、恐嚇罪嫌移送彰化地檢署偵辦，至於昨天打傷農會理事長的人，警方也已鎖定特定對象追查中。

芳苑鄉農會理事長林木村昨天被黑衣人持球棒打傷，他今天譴責選舉暴力。記者林宛諭／攝影
芳苑鄉農會理事長林木村昨天被黑衣人持球棒打傷，他今天譴責選舉暴力。記者林宛諭／攝影
前縣議員謝彥慧昨天也在臉書發文譴責選舉暴力。圖／翻攝自謝彥慧臉書
前縣議員謝彥慧昨天也在臉書發文譴責選舉暴力。圖／翻攝自謝彥慧臉書
芳苑農會在今年3月選舉前就有一名農會代表被人持棒球棒打傷。圖／民眾提供
芳苑農會在今年3月選舉前就有一名農會代表被人持棒球棒打傷。圖／民眾提供
芳苑鄉農會理事長林木村昨天被黑衣人持球棒打傷後腦、及手腳。記者林宛諭／攝影
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