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狠心媽聯手新歡凌虐毆打1歲4月兒 死時全身傷僅5公斤

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園莊姓女子2017年中產子獨自扶養，10個月後認識了吳姓新男友，於是在大溪租屋共築愛巢，男嬰自此起受虐，平常親媽不給他吃、新爹下班就打他，2018年11月間男嬰送醫不治，虐兒事件才曝光；法醫解剖死因為呼吸衰竭，桃檢將莊女2人依妨害幼童發育罪起訴。

起訴事實指出，莊女2018年4月結識吳姓新男友，於是帶著當時僅10個月大的兒子與吳一起同居於大溪租屋處，平常由莊女獨自照顧兒子，吳男下班後會幫忙照顧。

莊女吳男明知男嬰出生未滿月，腦部發育尚未完全，頭部及身體極其脆弱，在長期處於飢餓狀態、無法獲得身體發展所需營養，以及長時間遭毆打、凌虐其身體成傷等凌虐行為，將妨害男嬰身體的自然發育。

檢警調查，莊女於2018年4月帶著兒子與吳男同居，男嬰分別遭吳男數次徒手或持棍棒的方式，毆打男嬰的頭部、四肢等身體部位，造成男嬰頭臉部受有多處皮下出血傷及挫傷、頭皮多處大面積出血、兩耳後皮膚損傷、四肢多處挫傷等傷害。

且莊女、吳男都不太照顧孩子，不僅未提供生存必要的扶助、養育，也未充分給予男嬰適當飲食及充足營養，更是不曾帶男嬰就醫、定時接種疫苗，讓他長期處於飢餓且營養不良狀態，直到2018年10月11日下午死亡時，體重僅5公斤，比同齡約12公斤的孩子輕了大半，嚴重營養不良，妨害男嬰身心健全發展。當天下午3時，男嬰突然沒了呼吸心跳，莊女吳男急送醫救治，仍於42分宣告不治，院方發現男嬰身上都是傷，報警處理。

檢方偵查時，發現莊女吳男早自2018年1月間起至男嬰死亡，就分別對孩子凌虐，造成新舊傷陳布，且長期受有處於營養不量及生長發育遲滯的情形而未即時就診，明顯妨害孩子身心健全或發育。

至於桃市府認被告莊女吳男虐童行為，也涉及過失致死罪嫌，但經法醫研究所解剖鑑定結果載明，「孩子年紀約1歲4個月大，生前因呼吸道感染，導致細支氣管炎，最後因呼吸衰竭而亡，加上營養不良、生長發育遲緩、頭部多處外傷等複合因素，確實可能加重病情，讓孩子無法抵抗感染和衰竭的侵襲。至於孩子身上分布多處外傷，雖然並非直接致命原因，但可能間接影響孩子的健康，降低了整體的恢復能力，死亡方式歸類為『自然死』」。

檢察官根據解剖報告書及鑑定報告書，且依卷內事證，尚不足以認定孩子之死與被告莊女、吳男分別所為的凌虐行為有直接關聯性，也難認孩子的死因與莊女2人有因果關係。

桃園1歲4月男童大半年來遭親媽聯手新歡凌虐，不給吃，長期營養不良，打他的頭及四肢，2018年11月15日下午男童突然失去呼吸心跳，送醫不治。示意圖／AI生成
桃園1歲4月男童大半年來遭親媽聯手新歡凌虐，不給吃，長期營養不良，打他的頭及四肢，2018年11月15日下午男童突然失去呼吸心跳，送醫不治。示意圖／AI生成

死亡 男友

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