快訊

20分鐘通過！曾豪駒續任2026經典賽總教練 連3場大賽掌中華隊兵符

沒吃什麼卻一直胖？營養師揭：無意間中了高熱量陷阱和NG飲食習慣

網友起底是貸款黃牛「案號滿滿」 飯糰店女房東反駁：若屬實早退休

聽新聞
0:00 / 0:00

淡水逆子門簾勒斃父親 士院判刑16年理由曝光

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

黃姓男子去年涉嫌違反保護令在住處以門廉勒斃父親，士林地檢依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，士林地院今宣判黃男徒刑16年，午間說明判決理由。

判決指出，黃男先前經法院核發民事通常保護令，命其不得對父親實施家庭暴力，但黃男仍於2024年1月28日晚間，在新北市淡水區水源街住處與黃父發生爭執，隔日凌晨2時許，先關閉家中監視器，再以住處門簾勒住黃父頸部，致黃父窒息死亡。

法官認為，黃男涉犯對直系血親尊親屬犯殺人罪，事證明確，且應依法加重其刑。

另，因員警在淡水捷運站逮捕被告前，已依據鄰居報案、現場跡證及監視器畫面等證據，鎖定黃男為嫌疑人，故黃男雖坦承犯行，仍不符合自首要件，不得減輕其刑。

法官審酌，黃男行為時雖有受到情緒刺激，平常也無法有效因應壓力，且於兒童期及青少年時期中，欠缺母親角色的情緒性支持，黃父則工作繁忙，與黃男互動少，在管教過程中常出以責罵，導致父子缺乏溝通，黃男又不主動尋求協助，和家人關係疏離，導致本件人倫悲劇，經綜合考量各量刑因子後，對黃男量處16年有期徒刑。

士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影
士林地方法院。記者李隆揆／攝影

淡水 監視器

延伸閱讀

淡水逆子門簾勒斃父 士林地院今判16年

台南這兩路口共裝設31隻監視器 警澄清：非取締違規用

桃園摩鐵竟成詐毒據點 情侶分攜伴開房被逮才知互戴綠帽

人氣博物館前三名 淡水古蹟博物館今年再增1古蹟

相關新聞

影／公司聚餐結束 3同事分乘2機車竟相撞釀1死1重傷

同在基隆七堵一家公司上班的三名同事，昨晚聚餐結束後卻耳發生憾事，26歲廖男騎機車載送黃姓女同事返家途中，在光明路七堵舊火...

「花媽對不起」 高雄女碩士造謠陳菊過世貼文向她致歉

監察院長陳菊因腦血管阻塞，在高雄醫學大學附設中和紀念醫院住院治療迄今逾4個月，待業的陳姓女碩士昨在網路發文指「陳菊走了？...

不是比特犬…嘉義婦人逗玩臘腸 額頭遭咬一口

嘉義市消防局獲報有民眾在住家發生創傷案件，當救護人員到場時發現婦人額頭有處咬痕撕裂傷滲血，原來在逗玩家寵臘腸狗突遭咬傷，...

影／北市計程車左轉撞分隔島翻覆 運將「切西瓜」未參考這條線

鄭姓男子今上午駕駛計程車在台北市南港區左轉，撞中央分隔島翻覆，他稱胸痛，一名乘客未受傷，警方研判鄭左轉時提早向內「切西瓜...

女碩士貼文「陳菊走了？」被抓造謠 網質疑問都不行...警回應了

陳姓女子在網路貼文「陳菊走了？」被高雄警方認定散布不實訊息，火速4小時內通知到案，依違反社會秩序維護法移送裁處；有網友質...

海巡偵搜犬鐵諾值勤冷靜沉著守護國門 4月26日榮退

在花蓮港執行國際郵輪安檢任務及查緝毒品槍械重任的偵搜犬鐵諾，值勤時冷靜沉著，守護國門，被海巡視為最值得敬禮的英雄，因已達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。