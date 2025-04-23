淡水逆子門簾勒斃父親 士院判刑16年理由曝光

黃姓男子去年涉嫌違反保護令在住處以門廉勒斃父親，士林地檢依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，士林地院今宣判黃男徒刑16年，午間說明判決理由。

判決指出，黃男先前經法院核發民事通常保護令，命其不得對父親實施家庭暴力，但黃男仍於2024年1月28日晚間，在新北市淡水區水源街住處與黃父發生爭執，隔日凌晨2時許，先關閉家中監視器，再以住處門簾勒住黃父頸部，致黃父窒息死亡。

法官認為，黃男涉犯對直系血親尊親屬犯殺人罪，事證明確，且應依法加重其刑。

另，因員警在淡水捷運站逮捕被告前，已依據鄰居報案、現場跡證及監視器畫面等證據，鎖定黃男為嫌疑人，故黃男雖坦承犯行，仍不符合自首要件，不得減輕其刑。