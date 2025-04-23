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淡水逆子門簾勒斃父親 士院判刑16年理由曝光
黃姓男子去年涉嫌違反保護令在住處以門廉勒斃父親，士林地檢依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，士林地院今宣判黃男徒刑16年，午間說明判決理由。
判決指出，黃男先前經法院核發民事通常保護令，命其不得對父親實施家庭暴力，但黃男仍於2024年1月28日晚間，在新北市淡水區水源街住處與黃父發生爭執，隔日凌晨2時許，先關閉家中監視器，再以住處門簾勒住黃父頸部，致黃父窒息死亡。
法官認為，黃男涉犯對直系血親尊親屬犯殺人罪，事證明確，且應依法加重其刑。
另，因員警在淡水捷運站逮捕被告前，已依據鄰居報案、現場跡證及監視器畫面等證據，鎖定黃男為嫌疑人，故黃男雖坦承犯行，仍不符合自首要件，不得減輕其刑。
法官審酌，黃男行為時雖有受到情緒刺激，平常也無法有效因應壓力，且於兒童期及青少年時期中，欠缺母親角色的情緒性支持，黃父則工作繁忙，與黃男互動少，在管教過程中常出以責罵，導致父子缺乏溝通，黃男又不主動尋求協助，和家人關係疏離，導致本件人倫悲劇，經綜合考量各量刑因子後，對黃男量處16年有期徒刑。
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