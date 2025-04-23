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中壢聯結車換車道疑視線死角 輾死直行女騎士
57歲的劉姓聯結車司機今上午沿桃園市中壢區中園路往內壢交流道方向行駛，欲切換至外側車道時，疑似因視線死角，輾過直行的61歲邱姓女機車騎士，致使邱女當場無生命跡象，經送醫急救不治，將報請檢察官相驗，另劉男酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。
今上午7時許天雨路滑，中壢交通中隊獲報在中園路有交通事故發生，立即趕往現場，經了解劉男沿中園路往內壢交流道方向行駛，欲切換至外側車道時，一斯因為視線死角，未注意前方的邱女，疑似不慎輾過邱女，導致邱女當場無生命跡象，經送醫急救不治，將報請檢察官相驗，另劉男酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。
中壢警分局表示，今年度迄今取締營業貨櫃曳引車違規計710件，較去年同期增加15%，將賡續重點執法，同時呼籲大型車輛變換車道時視野盲點多，除應依規定使用方向燈外，務必再三確認車輛周遭狀況。提醒機車騎士特別注意識別大型車輛之前、後、側邊及內輪差等死角，提高警覺保持安全距離，以保障自身安全。
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