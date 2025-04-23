快訊

20分鐘通過！曾豪駒續任2026經典賽總教練 連3場大賽掌中華隊兵符

沒吃什麼卻一直胖？營養師揭：無意間中了高熱量陷阱和NG飲食習慣

網友起底是貸款黃牛「案號滿滿」 飯糰店女房東反駁：若屬實早退休

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢聯結車換車道疑視線死角 輾死直行女騎士

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

57歲的劉姓聯結車司機今上午沿桃園市中壢區中園路往內壢交流道方向行駛，欲切換至外側車道時，疑似因視線死角，輾過直行的61歲邱姓女機車騎士，致使邱女當場無生命跡象，經送醫急救不治，將報請檢察官相驗，另劉男酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

今上午7時許天雨路滑，中壢交通中隊獲報在中園路有交通事故發生，立即趕往現場，經了解劉男沿中園路往內壢交流道方向行駛，欲切換至外側車道時，一斯因為視線死角，未注意前方的邱女，疑似不慎輾過邱女，導致邱女當場無生命跡象，經送醫急救不治，將報請檢察官相驗，另劉男酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清。

中壢警分局表示，今年度迄今取締營業貨櫃曳引車違規計710件，較去年同期增加15%，將賡續重點執法，同時呼籲大型車輛變換車道時視野盲點多，除應依規定使用方向燈外，務必再三確認車輛周遭狀況。提醒機車騎士特別注意識別大型車輛之前、後、側邊及內輪差等死角，提高警覺保持安全距離，以保障自身安全。

57歲的劉姓聯結車駕駛今上午，沿桃園市中壢區中園路往內壢交流道方向行駛，欲切換至外側車道時，疑似因視線死角，輾過直行的61歲邱姓女機車騎士，致使邱女當場無生命跡象，經送醫急救不治，將報請檢察官相驗。記者翁唯真／攝影
57歲的劉姓聯結車駕駛今上午，沿桃園市中壢區中園路往內壢交流道方向行駛，欲切換至外側車道時，疑似因視線死角，輾過直行的61歲邱姓女機車騎士，致使邱女當場無生命跡象，經送醫急救不治，將報請檢察官相驗。記者翁唯真／攝影
57歲的劉姓聯結車司機今上午沿桃園市中壢區中園路往內壢交流道方向行駛，欲切換至外側車道時，疑似因視線死角，輾死直行的61歲邱姓女機車騎士。記者翁唯真／攝影
57歲的劉姓聯結車司機今上午沿桃園市中壢區中園路往內壢交流道方向行駛，欲切換至外側車道時，疑似因視線死角，輾死直行的61歲邱姓女機車騎士。記者翁唯真／攝影
57歲的劉姓聯結車司機今上午沿桃園市中壢區中園路往內壢交流道方向行駛，疑似因視線死角，輾過直行的61歲邱姓女機車騎士，經送醫急救不治。記者翁唯真／攝影
57歲的劉姓聯結車司機今上午沿桃園市中壢區中園路往內壢交流道方向行駛，疑似因視線死角，輾過直行的61歲邱姓女機車騎士，經送醫急救不治。記者翁唯真／攝影

中壢 交通事故 死亡 車禍

延伸閱讀

國道1號林口爬坡道凌晨火燒車 物流聯結車車頭起火

影／中壢重大車禍！小貨車路口左轉 撞死直行34歲外送員、1騎士輕傷

社宅與派出所共構 桃園首例新中壢所5月開張

高雄轎車左轉撞飛直行機車女騎士 網驚嚇：馬路如虎口

相關新聞

影／公司聚餐結束 3同事分乘2機車竟相撞釀1死1重傷

同在基隆七堵一家公司上班的三名同事，昨晚聚餐結束後卻耳發生憾事，26歲廖男騎機車載送黃姓女同事返家途中，在光明路七堵舊火...

「花媽對不起」 高雄女碩士造謠陳菊過世貼文向她致歉

監察院長陳菊因腦血管阻塞，在高雄醫學大學附設中和紀念醫院住院治療迄今逾4個月，待業的陳姓女碩士昨在網路發文指「陳菊走了？...

不是比特犬…嘉義婦人逗玩臘腸 額頭遭咬一口

嘉義市消防局獲報有民眾在住家發生創傷案件，當救護人員到場時發現婦人額頭有處咬痕撕裂傷滲血，原來在逗玩家寵臘腸狗突遭咬傷，...

影／北市計程車左轉撞分隔島翻覆 運將「切西瓜」未參考這條線

鄭姓男子今上午駕駛計程車在台北市南港區左轉，撞中央分隔島翻覆，他稱胸痛，一名乘客未受傷，警方研判鄭左轉時提早向內「切西瓜...

女碩士貼文「陳菊走了？」被抓造謠 網質疑問都不行...警回應了

陳姓女子在網路貼文「陳菊走了？」被高雄警方認定散布不實訊息，火速4小時內通知到案，依違反社會秩序維護法移送裁處；有網友質...

海巡偵搜犬鐵諾值勤冷靜沉著守護國門 4月26日榮退

在花蓮港執行國際郵輪安檢任務及查緝毒品槍械重任的偵搜犬鐵諾，值勤時冷靜沉著，守護國門，被海巡視為最值得敬禮的英雄，因已達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。