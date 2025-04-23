海巡偵搜犬鐵諾值勤冷靜沉著守護國門 4月26日榮退
在花蓮港執行國際郵輪安檢任務及查緝毒品槍械重任的偵搜犬鐵諾，值勤時冷靜沉著，守護國門，被海巡視為最值得敬禮的英雄，因已達服役年限，將於26日退役。
海巡署東部分署副分署長王寶庭今天告訴媒體，東部分署的偵搜犬「鐵諾」，在17日執行海巡生涯最後一次勤務，國際郵輪泊靠花蓮港安全檢查任務，負責協助檢查旅客行李，聞嗅查核，完成「守護國門」的最後使命。
王寶庭表示，雖然即將榮退，鐵諾依舊堅守本份，於最後一趟勤務中展現一貫冷靜沉著的工作姿態，不僅毫不懈怠地完成任務，也為自己的海巡生涯畫下圓滿句點，除役後將由分署人員認養以安養天年。
王寶庭表示，鐵諾是德國狼犬，受訓完成後自110年4月起投入勤務，是東部分署K-9團隊的重要戰力，長期以來為國門安全無聲付出，曾參與多起攔查及維安勤務，展現高度專業與穩定性，是隊上同仁心中最值得敬禮的英雄。
服役已超過4年，達到服役年限。因此東部分署將於26日為鐵諾舉辦榮退儀式，感謝牠多年來的辛勞與奉獻，並向所有無聲守護國土安全的偵搜犬致上最高敬意。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言