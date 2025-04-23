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海巡偵搜犬鐵諾值勤冷靜沉著守護國門 4月26日榮退

中央社／ 台東縣23日電

花蓮港執行國際郵輪安檢任務及查緝毒品槍械重任的偵搜犬鐵諾，值勤時冷靜沉著，守護國門，被海巡視為最值得敬禮的英雄，因已達服役年限，將於26日退役。

海巡署東部分署副分署長王寶庭今天告訴媒體，東部分署的偵搜犬「鐵諾」，在17日執行海巡生涯最後一次勤務，國際郵輪泊靠花蓮港安全檢查任務，負責協助檢查旅客行李，聞嗅查核，完成「守護國門」的最後使命。

王寶庭表示，雖然即將榮退，鐵諾依舊堅守本份，於最後一趟勤務中展現一貫冷靜沉著的工作姿態，不僅毫不懈怠地完成任務，也為自己的海巡生涯畫下圓滿句點，除役後將由分署人員認養以安養天年。

王寶庭表示，鐵諾是德國狼犬，受訓完成後自110年4月起投入勤務，是東部分署K-9團隊的重要戰力，長期以來為國門安全無聲付出，曾參與多起攔查及維安勤務，展現高度專業與穩定性，是隊上同仁心中最值得敬禮的英雄。

服役已超過4年，達到服役年限。因此東部分署將於26日為鐵諾舉辦榮退儀式，感謝牠多年來的辛勞與奉獻，並向所有無聲守護國土安全的偵搜犬致上最高敬意。

在花蓮港執行國際郵輪安檢任務及查緝毒品槍械重任的偵搜犬鐵諾 （左），值勤時冷靜沉著，守護國門，因已達服役年限，海巡署東部分署將於26日幫牠舉辦榮退儀式。 （海巡署東部分署提供）中央社
在花蓮港執行國際郵輪安檢任務及查緝毒品槍械重任的偵搜犬鐵諾 （左），值勤時冷靜沉著，守護國門，因已達服役年限，海巡署東部分署將於26日幫牠舉辦榮退儀式。 （海巡署東部分署提供）中央社

海巡署 花蓮 郵輪

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