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影／街頭雪橇犬…狗拉電動代步車 南投阿伯恐挨罰
南投埔里近日有民眾反映在街頭看見一輛電動代步車，疑把狗當成雪橇犬，由牠牽引車體移動行駛。埔里警分局表示，該行徑違規又危險，可能面臨500元罰鍰，並提醒醫療用電動代步車仍須遵守「行人」特定使用規範，確保行車與行人安全。
埔里街頭近期行人狀況多，上月底才有坐輪椅的阿公無視紅燈，且因無人推行，竟以「倒退嚕」方式闖入車流，過程險象環生，嚇壞眾人；近期又有民眾目睹，有長輩疑把狗當「雪橇犬」，由牠拉著電動代步車上路，奇特景象也讓人看傻眼。
埔里警分局表示，民眾使用醫療用電動代步車或輪椅行駛於道路上，依交通部函釋視為行人，須行駛人行道或靠邊行走，過馬路走行人穿越道；經查，該起疑由犬隻牽引代步車發生在信義路，速度雖不快，但潛藏危機，涉及違規就可開罰。
由於，醫療用電動代步車是供行動不便者於短距離代步使用，不屬汽機車範疇，免掛牌照也無須駕照，但得在人行道或靠道路右側行駛。若在車道中未妥善掌控車輛動力衍生危險，可依道路交通管理處罰條例第78條，處新台幣500元罰鍰。
警方也強調，代步車不得由他人或動物牽引行駛於道路上，此舉恐導致行駛方向難以控制，威脅使用者自身安全，也可能對其他用路人造成潛在風險。民眾若發現類似情事，建議立即勸導或通報警方協助，以避免事故發生。
埔里警分局則表示，埔里鎮街道多屬於混合型車流與人行空間並存的區域，為維護弱勢用路人安全，後續將加強派員巡邏、稽查，並進行相關交通安全宣導，同時呼籲家屬與照護人員應加強陪同與協助，切勿讓行動輔具成為道路危險源。
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