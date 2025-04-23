影／宜蘭東嶽廟廟祝騎車遭撞死 駕駛肇逃稱不知撞到人

新北康橋國際學校單車環島昨遇肇逃車禍，宜蘭縣也有肇逃致死車禍。79歲謝姓廟公下午騎車外出，離廟約200公尺處路口遭小貨車撞上，人車倒地，送醫不治，肇事駕駛逃逸1小時內到案，稱不曉得有撞到人；廟方聞訊感嘆，早上還一起工作，不敢相信噩耗。

30歲邱姓男子昨天下午2時許駕駛小貨車要前往工地工作，沿舊城南路往宜蘭火車站方向行駛，行經舊城南路與昇平街路口時，不慎擦撞右前方同向機車，79歲謝姓騎士遭撞人車倒地，安全帽也脫落。警消獲報到場，緊急將男子送醫救治，但仍回天乏術，警方報請宜蘭地檢署相驗。全案將朝肇事逃逸致人死傷等罪嫌偵辦。

事發當下，肇事小貨車駕駛未留在現場，警方調閱路口監視器，下午3時許找到肇事車輛並通知邱男到案說明，酒測無酒精反應，邱男稱當時不曉得有撞到人，詳細事故原因有待警方調查釐清。

經了解，死者是宜蘭市東嶽廟謝姓廟祝。東嶽廟主委林添福說，謝姓廟祝服務3、4年，平常待人、服務佳，他昨天下午2點多到廟時，謝姓廟祝還在廟裡，接著騎摩托車出去，沒多久就出事，事發地點離廟約百多公尺，自己後續也有到醫院關心。