淡水逆子門簾勒斃父 士林地院今判16年

黃姓男子去年涉嫌違反保護令在住處以門簾勒斃父親，士林地檢依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴，士林地院今宣判黃男徒刑16年，理由待說明。

新北市警方去年1月29日凌晨獲報，淡水區水源街某民宅有人爭吵受傷，轄區淡水分局中山路派出所派員到場，屋中老婦驚叫逃出，員警進屋後驚見一名男子倒臥地面、頸部纏繞門簾，已明顯死亡。

警方調查，老婦指稱死者是她兒子，凶嫌是她孫子，孫子黃男與黃父爭吵衝突後不見蹤影；由於黃男不只一次滋事，警方已多次處理黃姓父子家暴案，知悉黃男可能躲藏處，員警案發當天清晨就在淡水一處宮廟前找到黃男，帶回偵辦。

黃姓父子長期感情不睦，士林地院家事庭2023年6月核發保護令，裁定黃男不得對黃父施暴，效期2年，未料黃男去年1月仍與黃父爭吵，先關閉家中監視器設備，再以窗簾纏繞黃父頸部，將其勒斃。