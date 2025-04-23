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林森北路酒店衝突！不爽敬酒態度差 他抄「垃圾桶」打到對方住院

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市中山區林森北路知名酒店今天凌晨發生鬥毆案，許姓男子不滿李姓男子口氣差，在包廂內爆氣痛毆對方，期間更抄起垃圾桶當武器「助攻」，儘管身旁4名友人紛紛勸架，李男仍被打到頭部撕裂傷、住院觀察，警方趕抵將許姓男子逮捕依法送辦。

中山警方今天凌晨5點獲報，林森北路某酒店有人打架，詢問了解，包廂內有6名男子一同飲酒狂歡，期間許男（31歲）要向李男（24歲）敬酒時，不滿他口氣態度差，當場爆氣大聲質問，接著從口角糾紛變成肢體衝突。

許男徒手還不夠，更抄起包廂內垃圾桶暴打對方頭部，李男被打的頭部濺血，警方趕抵後打119協助送醫，李男經包紮在院觀察，至今仍無法做筆錄；許男僅雙手輕微擦挫傷，被以準現行犯逮捕，警詢後依傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台北市警中山分局外觀照。(本報系資料照)
台北市警中山分局外觀照。(本報系資料照)
北市消防局協助傷者李姓男子就醫，他至今在院觀察。記者翁至成／翻攝
北市消防局協助傷者李姓男子就醫，他至今在院觀察。記者翁至成／翻攝
中山警方以準現行犯逮捕酒店內毆人的許姓男子，警詢後依傷害罪移送台北地檢署偵辦。記者翁至成／翻攝
中山警方以準現行犯逮捕酒店內毆人的許姓男子，警詢後依傷害罪移送台北地檢署偵辦。記者翁至成／翻攝

垃圾桶 酒店 鬥毆

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