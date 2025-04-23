影／公司聚餐結束 3同事分乘2機車竟相撞釀1死1重傷

同在 基隆 七堵一家公司上班的三名 同事 ，昨晚聚餐結束後卻耳發生憾事，26歲廖男騎機車載送黃姓女同事返家途中，在光明路七堵舊 火車站 前，撞擊正要待轉邱男機車，廖男送醫不治，黃女則重傷昏迷，警方已報請檢方相驗調查，同事得知後都不勝唏噓。

基隆市警局第三分局調查，廖男（26歲）今天凌晨0時43分許，騎機車後載黃姓女同事（26歲）從光明路往八堵方向行駛，在光明路七堵舊火車站前路口時，撞上其右前方正準備要停到待轉區邱男騎的機車，兩機車都摔飛，3人噴飛倒地。

警方調查，員警和消防人員獲報趕至現場，廖男傷勢嚴重，緊急送往基隆長庚醫院後，到院前OHCA（到院前心肺功能停止），凌晨1時58分醫院宣告不治，黃女意識不清，傷勢也很嚴重，目前還在加護病房觀察；邱男僅受輕傷未就醫。

警方說，廖男經抽血酒精測定，未有酒精反應，邱男酒測值為0，雙方都沒有喝酒。警方已採證調查並報請檢方相驗，釐清事故發生原因及肇事責任。

警方表示，初判邱男在七堵地下道前路口欲待轉，廖男當時是直行，雙方不知何故發生撞擊，據了解，3人都是為同事關係，在同一家公司上班，昨晚是公司在附近聚餐結束，三人返家途中發生意外。