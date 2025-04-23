台北聽完韓團演唱 妙齡女台中高鐵迷途30分攔警求救

台中市莊姓女子昨天凌晨前往台中高鐵站，要接從台北聽完韓團演唱會的朋友，未料二人用手機導航後，卻在高鐵站周邊迷途30分鐘，幸好當時有交大第一中隊的巡邏車開到附近，二人彷彿看到「光明燈」，趕緊攔車求助，看到警員時直說，「像騎進森林一樣」。

台中市交大第一中隊隊長詹子瑩與警員陳尚揚，昨天凌晨巡經台中高鐵站時，看到騎機車的莊姓女子（26歲）與朋友攔車求助，警方關心才知，莊女當時是在高鐵站，接從台北聽完韓團演唱會的朋友，二人準備前往南屯IKEA周邊，但因手機導航問題，在高鐵周邊迷路，騎了30多分鐘，仍在高鐵站附近，甚至一度遇到野狗追趕，差點失控摔車。

警方護送二人從台中高鐵站行駛到南屯區忠勇路，確認二人回到熟悉路段後，才恢復原本勤務。