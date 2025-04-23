台南25歲餐廳員工積欠數十萬貸款 散心旅遊後未進家門墜樓

25歲的林姓男子積欠約數十萬元的貸款，曾被欠債商家上門催討，今天清晨他疑似不堪負荷，走到住家頂樓7樓，傳訊息給父母、親人、公司老闆後，疑似墜樓；警方調查，他與父母同住，尚無遭遇暴力、不法手段討債，目前正製作筆錄、報請檢察官相驗。

臉書社團「台南大小事」網友在今天清晨7時許，發文詢問「請問有沒有人知道金城國中側門發生什麼事，一大團血跡及被警察圍起來」；據了解，25歲、未婚的林姓男子與父母一起住在台南市安平區金城國中旁，林在餐廳工作，近日並無異狀，返家也都正常。

林在昨天、前天跟餐廳請假，放了4天連假，外出散心旅遊；今天清晨返家後，卻將行李放在家門口，沒有踏進家門，當時父母都在睡覺；他上樓到住家頂樓7樓，5時許開始傳手機訊息給父母、親人、公司老闆，林的父母、親人尚未看到，但老闆立刻發現，驚覺有異報警。

但林在傳完簡訊後便疑似墜樓，當場不治；據了解，林有積欠數十萬元貸款，還因有上網簽賭，積欠數筆數萬元小額借貸，欠債商家人員曾上門催討欠款，但父母表示並未有恐嚇、威脅、暴力討債等方式，屬於一般上門詢問。另外，林未投資股票，並未因股市動盪而慘賠。

據了解，林向父母、親人提及對於家人帶來麻煩感到抱歉，父母初步對死因並無意見；警方目前正調閱監視器，釐清事發經過，並製作相關關係人筆錄，將報請檢察官相驗。