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國道1號林口爬坡道凌晨火燒車 物流聯結車車頭起火

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號南向40公里林口爬坡路段，今天凌晨2時許發生火燒車，1輛物流貨運聯結車的車頭起火燃燒，新北市消防局獲報派遣人車前往灌救，迅速撲滅火勢，現場直到4時41分才清理完畢，無人受傷。

這輛聯結2節拖板車的物流貨運車由35歲林姓司機駕駛，在長坡道上發現車頭冒煙，立刻停靠外側路肩檢查，沒多久便起火燃燒。國道警方獲報到場疏導管制交通，消防隊撲滅火勢並持續灑水降溫，車輛於4時拖離現場，4時41分清理完畢恢復通車。

警方表示，這起火燒車事故並未影響主線車道通行，提醒用路人開車前應確實檢查車輛，避免因機件損壞造成行車危險，若行駛中發現車輛異常，應立即停靠路肩或避車彎，人員下車必須全程面向來車方向，退到安全處並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

國道1號南向40公里林口爬坡路段，今天凌晨2時許發生火燒車，1輛物流貨運聯結車的車頭起火燃燒，新北市消防局獲報派遣人車前往灌救，迅速撲滅火勢，現場直到4時41分才清理完畢，無人受傷。圖／翻攝高速公路1968
國道1號南向40公里林口爬坡路段，今天凌晨2時許發生火燒車，1輛物流貨運聯結車的車頭起火燃燒，新北市消防局獲報派遣人車前往灌救，迅速撲滅火勢，現場直到4時41分才清理完畢，無人受傷。圖／翻攝高速公路1968
國道1號南向40公里林口爬坡路段，今天凌晨2時許發生火燒車，1輛物流貨運聯結車的車頭起火燃燒，新北市消防局獲報派遣人車前往灌救，迅速撲滅火勢，現場直到4時41分才清理完畢，無人受傷。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向40公里林口爬坡路段，今天凌晨2時許發生火燒車，1輛物流貨運聯結車的車頭起火燃燒，新北市消防局獲報派遣人車前往灌救，迅速撲滅火勢，現場直到4時41分才清理完畢，無人受傷。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向40公里林口爬坡路段，今天凌晨2時許發生火燒車，1輛物流貨運聯結車的車頭起火燃燒，新北市消防局獲報派遣人車前往灌救，迅速撲滅火勢，現場直到4時41分才清理完畢，無人受傷。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向40公里林口爬坡路段，今天凌晨2時許發生火燒車，1輛物流貨運聯結車的車頭起火燃燒，新北市消防局獲報派遣人車前往灌救，迅速撲滅火勢，現場直到4時41分才清理完畢，無人受傷。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向40公里林口爬坡路段，今天凌晨2時許發生火燒車，1輛物流貨運聯結車的車頭起火燃燒，新北市消防局獲報派遣人車前往灌救，迅速撲滅火勢，現場直到4時41分才清理完畢，無人受傷。記者林昭彰／翻攝
國道1號南向40公里林口爬坡路段，今天凌晨2時許發生火燒車，1輛物流貨運聯結車的車頭起火燃燒，新北市消防局獲報派遣人車前往灌救，迅速撲滅火勢，現場直到4時41分才清理完畢，無人受傷。記者林昭彰／翻攝
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國道1號南向40公里林口爬坡路段，今天凌晨2時許發生火燒車，1輛物流貨運聯結車的車頭起火燃燒，新北市消防局獲報派遣人車前往灌救，迅速撲滅火勢，現場直到4時41分才清理完畢，無人受傷。記者林昭彰／翻攝

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