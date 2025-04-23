國道1號林口爬坡道凌晨火燒車 物流聯結車車頭起火

國道1號南向40公里林口爬坡路段，今天凌晨2時許發生火燒車，1輛物流貨運聯結車的車頭起火燃燒，新北市消防局獲報派遣人車前往灌救，迅速撲滅火勢，現場直到4時41分才清理完畢，無人受傷。

這輛聯結2節拖板車的物流貨運車由35歲林姓司機駕駛，在長坡道上發現車頭冒煙，立刻停靠外側路肩檢查，沒多久便起火燃燒。國道警方獲報到場疏導管制交通，消防隊撲滅火勢並持續灑水降溫，車輛於4時拖離現場，4時41分清理完畢恢復通車。