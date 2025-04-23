「花媽對不起」 高雄女碩士造謠陳菊過世貼文向她致歉

監察院長陳菊因腦血管阻塞，在高雄醫學大學附設中和紀念醫院住院治療迄今逾4個月，待業的陳姓女碩士昨在網路發文指「陳菊走了？」引發瘋傳，高醫駁斥「非事實」；警方昨深夜火速4小時內逮獲貼文的陳女，被依社維法函送，後陳女再貼文向陳菊致歉，「花媽對不起，驚擾了」。

轄區三民一警分局昨深夜會同市刑大科偵隊追查IP位址，發現貼文的陳姓女網友（44歲）就住在苓雅區，昨深夜11時45分漏夜通知陳女到案說明時，陳緊張地答應警方「那我馬上過去」。

據了解，碩士畢業的陳女，目前待業中，聲稱昨先在網路的Threads看到有人貼文指「大官過世了」，雖對方未講明是誰，但她聯想到前幾天有看到陳菊住院的新聞，因此才貼文問「陳菊走了？」沒想到因此闖禍。

警方依違反社會秩序維護法第63條第5款「散布謠言，足以影響公共安寧著」者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰將陳女函送偵辦。

沒料，陳女返家後，又在PTT以「我剛從警察局回來了！」為題發文致歉，貼文指「對不起，就當一次社會經驗，學一次乖」，特別向陳菊致歉說「花媽對不起，驚擾到您了！」並詢問網友會罰多少錢？