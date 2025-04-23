不是比特犬…嘉義婦人逗玩臘腸 額頭遭咬一口
嘉義市消防局獲報有民眾在住家發生創傷案件，當救護人員到場時發現婦人額頭有處咬痕撕裂傷滲血，原來在逗玩家寵臘腸狗突遭咬傷，初步包紮後護送醫院治療。
本月21日晚上接近7點，市消防局接獲報案，有婦人被家中的寵物咬傷，一度以為是比特犬攻擊事件，即派遣第一大隊德安分隊救護車前往，救護人員抵達現場時，發現年約36歲婦人額頭有處撕裂傷，婦人表示，在家跟寵物犬逗玩時，不慎遭住家的臘腸狗咬了一口，造成額頭有處咬痕撕裂傷約5公分。
救護人員立即進行初步檢傷評估，傷者意識清楚，立即給予傷者清洗傷口、包紮止血，護送往衛生福利部署立嘉義醫院治療，家犬則由飼主放置鐵籠中。
嘉義市政府消防局提醒民眾，飼養犬隻應加繫繩，年長者在家也應小心寵物突發狀況，提高警覺，即時反應，切莫因一時輕忽而造成受傷。
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