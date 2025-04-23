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獨／高雄待業女碩士造謠「陳菊走了」 貼文背後動機曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

監察院長陳菊因腦血管阻塞，在高雄醫學大學附設中和紀念醫院住院治療迄今4個多月，昨有網友網路發文指「陳菊走了？」貼文在社群瘋傳，高醫駁斥「非事實」；警方昨深夜火速4小時內逮獲貼文的陳姓女子，據查，陳女是待業碩士，辯稱因看到有貼文指「大官過世」，聯想到陳菊才發文。

警方指出，依違反社會秩序維護法第63條第5款「散布謠言，足以影響公共安寧著」者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。陳女到案後，警詢後，依社維法函送偵辦。

監察院長陳菊去年底在高醫切除腎臟腫瘤，又治療腦血管阻塞，住院迄今已逾4個月；日前前總統蔡英文、副總統蕭美琴突南下探望，曾引發外界關注陳菊病情是否有變化，院方僅低調回應狀況如常，病況朝正向發展。

但PTT八卦版昨晚9點多一名女網友以「陳菊走了？」為題貼文，指剛剛脆有人爆料，陳菊剛剛過世了？？真的假的？？雖僅短短幾句話，已在網路討論度發燒。

網友紛紛在貼文下方留言，有網友質疑原PO發文的真實性說，「確定嗎？發這種文很有種欸」；有網友酸原PO「馬上警察就會找到你了」、「馬上就去自首」、「警察要攻堅了」。

貼文遭瘋傳後，高醫隨即緊急滅火駁斥「非事實」；轄區三民一警分局也會同市刑大科偵隊追查IP位址，發現貼文的陳姓女網友（44歲）就住在苓雅區，漏夜通知陳女到案說明時，陳緊張地答應警方「那我馬上過去」。

據了解，碩士畢業的陳女，目前待業中，聲稱昨先在網路的Threads看到有人貼文指「大官過世了」，雖對方未講明是誰，但她聯想到前幾天有看到陳菊住院的新聞，因此才貼文問「陳菊走了？」沒想到因此闖禍。

監察院長陳菊身體有恙，因病請假，迄今已超過4個月。圖／聯合報系資料照片
監察院長陳菊身體有恙，因病請假，迄今已超過4個月。圖／聯合報系資料照片
高市三民一警分局警方昨深夜11時45分許通知貼文指「陳菊走了？」造謠的陳姓女子到案說明。記者石秀華／翻攝
高市三民一警分局警方昨深夜11時45分許通知貼文指「陳菊走了？」造謠的陳姓女子到案說明。記者石秀華／翻攝

陳菊

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