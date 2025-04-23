減少兒虐 學者：第一線預防很重要

高雄市議員質詢指全市兒虐人數近5年及10年平均皆為六都第一，顯示對兒童發展和成長極不友善。樹德科大兒福系主任李淑惠認為，兒虐案件增加反映家庭壓力與社會系統失靈，雖然法規制度已很完善，但如何落實才是考驗。

高雄近年兒虐案件頻傳，去年9月發生31歲單親媽將4個月大么女獨留家中，並向托嬰中心請假，僅帶大女兒返娘家，期間社工、托嬰中心、親友曾多次詢問，女子皆稱委託他人照顧，多日後返家發現么女已死亡，檢方解剖發現腹部全空，依殺人罪將母親起訴。

社會局指出，高雄近5年兒虐人數呈下降趨勢，去年低於全國平均值，為協助社工評估高風險兒少，自訂6歲以下兒童身心及安全評估檢核表，引入醫療資源及時諮詢，辦理社工傷勢辨識、毒品認識訓練，提升知能。

李淑惠表示，減少兒虐案件，預防很重要，包括提高家庭韌性、建立親職教育，對高風險家庭追蹤和轉介也不容忽視，從第一線幼教、老師學校到里長，都是守門人制度下的一環，若發揮作用就能預防。

高雄市幼教協會理事長童燕珍認為，近年兒虐通報率高，反映社政單位對兒虐事件具敏銳度，積極看待兒虐，建議應鼓勵通報機制，讓施暴者有所警惕，達到嚇阻效果，減少兒虐案件發生。