兒少頻受虐 高雄平均數6都最高

去年全國30名兒少遭父母等家庭成員施虐致死，高雄就占12人，且2014至2023年，高雄平均每萬名兒少有29.43人受虐，六都最高。示意圖。圖／AI生成 蕭育翰 兒虐案頻傳，去年全國30名兒少遭父母等家庭成員施虐致死，高雄就占12人，且2014至2023年，高雄平均每萬名兒少有29.43人受虐，六都最高。社會局表示，已增加社工訪視及醫療體系介入諮詢。

至於北市，教育局去年試辦幼兒園工作記錄器上傳雲端，但僅有2園參與，也被批不足。

高雄平均每萬名兒少受虐數比全國平均值還高，議員郭建盟說，依衛福部保護司公開的兒少保護案件受虐人數，若納入人口數評比，以2019年至2023年5年平均，高雄每萬人有38.57名孩子受虐，2014至2023年10年平均，每萬人有29.43名。高雄兒童及少年性剝削通報數近7年平均數，每萬人占6.26人，六都第二，也高於全國平均。

郭建盟質疑，去年高雄12名兒虐死亡，其中嚴重虐待死亡6人、嚴重疏忽死亡2人、父母帶孩子自殺4人，「若社安網絡比人家密，為何洪水風暴來襲時我們會攔不住？」議員陳美雅也說，受虐致死率是六都之首，高雄應完善通報與追蹤系統，強化社工敏感度訓練。

社會局長蔡宛芬說，高雄兒虐開案指標比中央寬鬆，希望及早介入避免憾事發生，2020年至2024年平均每萬人受虐數已從37.57降至31.52人。幾件重大事件後內部檢討，對脆弱家庭及保母部分有調整，考量不少第一線社工年紀輕、經驗不足，若評估指標達高風險，會要求每月探訪。

此外，很多社工因醫療背景不足，見小孩傷勢會聽信父母說詞，去年起市府和高雄長庚醫院合作，可透過電話諮詢、視訊或請醫師到案家協助判斷。

北市近年虐童案件也受關注，教育局去年起試辦公立幼兒園攝錄影音上傳至雲端統一保存，2所先辦理，存放時間從30日延長至90日，未來考慮全額補助。

議員簡舒培說，試辦動作太慢，未來若補助私幼自行找廠商，可能發生園方私自刪除雲端紀錄疑慮，若第一時間難掌握，就可能放縱狼師性侵或兒虐繼續發生。

教育局長湯志民坦言，目前僅2園速度確實慢，但起步仍須試辦，才能了解實際可能碰到的問題。

學前教育科長蔡曉青說，公幼由資訊教育科統一委請廠商協助；私幼則透過補助等措施，並會訂定相關辦法。目前公幼裝設工作記錄器，室外達100%、室內約53%；私幼有442間裝設，占79.64%，但現行法規未強制要求雲端保存，只能採鼓勵方式。