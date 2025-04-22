防詐第一線是自己 藝人譚艾珍曾遭騙98萬…現化身防詐大使

防詐的第一線是自己！藝人譚艾珍去年一度因誤信假檢警手法慘遭騙98萬，詐騙集團欲再度行騙時，好在被台南警方及時發現攔阻，事後，譚艾珍也化身台南的防詐大使，透過巡迴全市37區分享親身經歷，希望鼓勵受騙民眾勇於站出來報案，避免其他人受害，今前往永康社教中心吸引不少民眾聆聽。

譚艾珍提到，原本是要到台南養老，沒想到卻變成防詐大使，雖然每天都在宣導反詐騙，但詐騙集團花樣真的很多，甚至連編劇都編不出來，且自從遭到詐騙後，自己每天都很用功，學習如何防詐，也把每天在網路看見的訊息與民眾分享，希望大家不要小看詐騙。

她也說，詐騙集團利用人性弱點行騙，當被害人驚覺上當時，往往為時已晚。譚艾珍今天也公開自己被騙的過程，希望幫助其他民眾提高警覺，更鼓勵其他受害者勇敢說出來，強調「千萬不要因為怕被嘲笑或挖苦，而不敢報案」。