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防詐第一線是自己 藝人譚艾珍曾遭騙98萬…現化身防詐大使

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

防詐的第一線是自己！藝人譚艾珍去年一度因誤信假檢警手法慘遭騙98萬，詐騙集團欲再度行騙時，好在被台南警方及時發現攔阻，事後，譚艾珍也化身台南的防詐大使，透過巡迴全市37區分享親身經歷，希望鼓勵受騙民眾勇於站出來報案，避免其他人受害，今前往永康社教中心吸引不少民眾聆聽。

譚艾珍提到，原本是要到台南養老，沒想到卻變成防詐大使，雖然每天都在宣導反詐騙，但詐騙集團花樣真的很多，甚至連編劇都編不出來，且自從遭到詐騙後，自己每天都很用功，學習如何防詐，也把每天在網路看見的訊息與民眾分享，希望大家不要小看詐騙。

她也說，詐騙集團利用人性弱點行騙，當被害人驚覺上當時，往往為時已晚。譚艾珍今天也公開自己被騙的過程，希望幫助其他民眾提高警覺，更鼓勵其他受害者勇敢說出來，強調「千萬不要因為怕被嘲笑或挖苦，而不敢報案」。

永康警分局長顏勤峰則表示，詐騙手法不斷推陳出新，民眾在投資理財、網路購物、網路交友或接獲很久未見親友來電，都要小心謹慎，避免受騙上當，如有遇到疑似詐騙問題，請先冷靜想想，並立即撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢求證。

藝人譚艾珍化身台南防詐大使，透過巡迴全市37區分享親身經歷，希望鼓勵受騙民眾勇於站出來報案，避免其他人受害。圖／永康分局提供
藝人譚艾珍化身台南防詐大使，透過巡迴全市37區分享親身經歷，希望鼓勵受騙民眾勇於站出來報案，避免其他人受害。圖／永康分局提供
防詐大使譚艾珍宣導巡迴列車今到永康區社教中心，吸引不少民眾到場聆聽。圖／永康分局提供
防詐大使譚艾珍宣導巡迴列車今到永康區社教中心，吸引不少民眾到場聆聽。圖／永康分局提供
永康警分局今邀請反詐大使譚艾珍到永康社教中心，向民眾宣導反詐騙，同時強調千萬不要因爲怕被嘲笑或挖苦，而不敢報案。圖／永康分局提供
永康警分局今邀請反詐大使譚艾珍到永康社教中心，向民眾宣導反詐騙，同時強調千萬不要因爲怕被嘲笑或挖苦，而不敢報案。圖／永康分局提供

網路 詐騙集團 譚艾珍

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