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網路找拖吊車竟遭強索16萬 不付還被扣車新北警逮6人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市刑大獲報有不肖拖吊業者以各種名義哄抬價錢，若被害人不從該拖吊公司還刻意扣留車輛拒絕車主領回，藉此謀取暴利，有被害人遭強索拖吊費及保管費逾16萬元。警方昨天逮捕崔姓主嫌等6人，詢後依組織犯罪、恐嚇取財、詐欺等罪嫌送辦。

據了解，經營道路救援拖吊公司的31歲崔姓男子，先於網路刊登專業道路救援拖吊廣告，並指揮25歲許男等員工擔任後方控台調度拖吊車及司機。若有車輛故障的民眾經網路聯繫該公司要求道路救援時，該公司拖吊車司機利用車主急於處置車輛之心態，以「先拖吊再議價」、「車輛不易拖吊」等話術，讓未能詳閱契約書內容的車主將車輛交予該公司拖吊救援。

待民眾車輛被拖抵指定處所或公司保管場後，該犯罪集團再以「夜間、假日、郊區加成」、「特殊處理費用」等名義哄抬價錢，要價遠高於一般拖吊行情，其中甚至有被害人遭強索拖吊費及保管費逾16萬元。若被害人不從，該公司還刻意扣留車輛拒絕車主領回，藉此謀取暴利。

新北市刑大獲報後展開蒐證，昨天循線逮捕31歲崔姓主嫌及旗下員工許男等共6人到案，詢後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、詐欺罪嫌移送法辦。

警方將崔姓主嫌等6人移送法辦。記者黃子騰／翻攝
警方將崔姓主嫌等6人移送法辦。記者黃子騰／翻攝

被害人 車主

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