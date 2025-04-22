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禍不單行…高雄環保生技廠4月前燒毀廠房 另設工廠又起火

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市小港區某環保生技公司今天下午發生火警，消防局動員搶滅火勢，疑絞碎木材的機台使用過度，致機台過熱起火，燃燒斷枝木屑，因一旁囤放大量木材，火苗延燒時，消防人車及時趕到撲滅火勢，令消防員也捏把冷汗。

起火的環保生技公司回收斷木，將木屑用在培養菇類，廠房原本設在小港區金鋁街，但去年12月27日晚間起火，大火延燒，並波及旁邊的橡膠製品工廠，消防局動員人車灌救數小時才滅火，廠房付之一炬，今年才在小港區中亨街另設廠房。

今天下午4時20分許，高雄市消防局據報，中亨街發生火警冒煙，立即動員大林、高桂、林園、小港等4支分隊10車24人前往搶救，才發現去年起火的同家公司的廠房再度發生火警。

消防人員到達後發現，工廠堆放斷木樹枝和木屑，用來壓碎木材的破碎機台燃燒，樹枝和木材延燒，消防人員趕緊出水搶救，才在20多分鐘後滅火，幸搶救得宜未擴大延燒，未造成人員傷亡，確實起火原因由消防局調查。

某環保生技公司廠房今天發生火警，消防人員進廠出水搶救。記者林保光／翻攝
某環保生技公司廠房今天發生火警，消防人員進廠出水搶救。記者林保光／翻攝
某環保生技公司廠房今天發生火警，消防人員進廠出水搶救。記者林保光／翻攝
某環保生技公司廠房今天發生火警，消防人員進廠出水搶救。記者林保光／翻攝

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