禍不單行…高雄環保生技廠4月前燒毀廠房 另設工廠又起火

高雄市小港區某環保生技公司今天下午發生火警，消防局動員搶滅火勢，疑絞碎木材的機台使用過度，致機台過熱起火，燃燒斷枝木屑，因一旁囤放大量木材，火苗延燒時，消防人車及時趕到撲滅火勢，令消防員也捏把冷汗。

起火的環保生技公司回收斷木，將木屑用在培養菇類，廠房原本設在小港區金鋁街，但去年12月27日晚間起火，大火延燒，並波及旁邊的橡膠製品工廠，消防局動員人車灌救數小時才滅火，廠房付之一炬，今年才在小港區中亨街另設廠房。

今天下午4時20分許，高雄市消防局據報，中亨街發生火警冒煙，立即動員大林、高桂、林園、小港等4支分隊10車24人前往搶救，才發現去年起火的同家公司的廠房再度發生火警。