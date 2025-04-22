祝福前女友變調？嘉縣里長酒醉飆罵「死老爸」 遭人拿安全帽痛毆

嘉義縣朴子市蘇姓里長昨天被打，疑似到前女友的現任男友家的店門口，自稱要祝福前女友與邱姓前市民代表展開新戀情，卻疑似酒後不斷飆罵三字經問候邱男家人，遭持安全帽痛毆，蘇姓里長至大林慈濟醫院驗傷，頭、頸部挫傷，但目前尚未報案提告。

蘇姓里長在臉書發文指出，前女友與邱姓前代表交往，昨天下午5點在邱男家店門口希望見面，商討他與前女朋友的事，他主動分手，連續80天斷聯封鎖，只想祝他們幸福，但祝福未成，就被拿安全帽猛砸，他先行驗傷保護自己，將照法律程序處理。

邱姓前代表說，蘇姓里長昨到店裡找他，當時他不在店裡，里長就打電話給他，電話中「問候我媽、詛咒我爸」，不斷飆罵三字經，他後來跑去找蘇姓里長，看看到底要幹嘛，當時蘇姓里長又罵「死老爸」，稱兩人在臉書放閃害他沒面子，根本不是誠心祝福。

蘇姓里長前女友2月時曾在臉書朴子民意觀察站控訴稱，蘇男酒後情緒不穩定，喝醉酒會發酒瘋，砸家裡、摔東西，甚至動手動腳，言語暴力、肢體暴力都曾發生，還會出入賭場、風月場所，累積賭債逾百萬元，收入早已入不敷出，連向親友周轉100萬元都拿去賭博輸光。

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