快訊

康橋環島車隊遭撞命危！重傷學生是「西洋劍雙冠高手」 教練心痛發聲

昏迷指數仍是3！康橋環島車隊遭撞 彰基搶救重傷學生是擊劍選手

黃呂錦茹難逃羈押命運？台北地院收抗告狀 立即送高院審查

聽新聞
0:00 / 0:00

祝福前女友變調？嘉縣里長酒醉飆罵「死老爸」 遭人拿安全帽痛毆

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣朴子市蘇姓里長昨天被打，疑似到前女友的現任男友家的店門口，自稱要祝福前女友與邱姓前市民代表展開新戀情，卻疑似酒後不斷飆罵三字經問候邱男家人，遭持安全帽痛毆，蘇姓里長至大林慈濟醫院驗傷，頭、頸部挫傷，但目前尚未報案提告。

蘇姓里長在臉書發文指出，前女友與邱姓前代表交往，昨天下午5點在邱男家店門口希望見面，商討他與前女朋友的事，他主動分手，連續80天斷聯封鎖，只想祝他們幸福，但祝福未成，就被拿安全帽猛砸，他先行驗傷保護自己，將照法律程序處理。

邱姓前代表說，蘇姓里長昨到店裡找他，當時他不在店裡，里長就打電話給他，電話中「問候我媽、詛咒我爸」，不斷飆罵三字經，他後來跑去找蘇姓里長，看看到底要幹嘛，當時蘇姓里長又罵「死老爸」，稱兩人在臉書放閃害他沒面子，根本不是誠心祝福。

蘇姓里長前女友2月時曾在臉書朴子民意觀察站控訴稱，蘇男酒後情緒不穩定，喝醉酒會發酒瘋，砸家裡、摔東西，甚至動手動腳，言語暴力、肢體暴力都曾發生，還會出入賭場、風月場所，累積賭債逾百萬元，收入早已入不敷出，連向親友周轉100萬元都拿去賭博輸光。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

嘉義縣朴子市蘇姓里長昨天酒後去找前女友的現任男友，疑似出口飆罵三字經遭對方持安全帽痛毆。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣朴子市蘇姓里長昨天酒後去找前女友的現任男友，疑似出口飆罵三字經遭對方持安全帽痛毆。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣朴子市蘇姓里長昨天酒後去找前女友的現任男友，疑似出口飆罵三字經遭對方持安全帽痛毆。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣朴子市蘇姓里長昨天酒後去找前女友的現任男友，疑似出口飆罵三字經遭對方持安全帽痛毆。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣朴子市蘇姓里長昨天酒後去找前女友的現任男友，疑似出口飆罵三字經遭對方持安全帽痛毆。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣朴子市蘇姓里長昨天酒後去找前女友的現任男友，疑似出口飆罵三字經遭對方持安全帽痛毆。記者黃于凡／翻攝

前女友 安全帽 朴子

延伸閱讀

從產地到餐桌 嘉縣農會推廣食農健康

清明節後金鑽鳳梨口感佳 嘉縣民雄農會推薦品嚐

嘉縣民雄魚塭變身魚罐頭咖啡館 吸引奈良美智光顧

台南推ATM提款要露全臉 律師警告：警察、行員可能官司纏身

相關新聞

禍不單行 高雄環保生技廠4月前燒毀廠房 才另設工廠又起火

高雄市小港區某環保生技公司今天下午發生火警，消防局動員搶滅火勢，疑絞碎木材的機台使用過度，致機台過熱起火，燃燒斷枝木屑，...

祝福前女友變調？嘉縣里長酒醉飆罵「死老爸」 遭人拿安全帽痛毆

嘉義縣朴子市蘇姓里長昨天被打，疑似到前女友的現任男友家的店門口，自稱要祝福前女友與邱姓前市民代表展開新戀情，卻疑似酒後不...

台大醫院工安意外 承包商一度隱瞞「有人失聯」？被依過失致死罪送辦

台大醫院進行外牆整修工程，昨天上午傳出鷹架倒塌意外，一度宣稱無人受傷，下午卻傳出承包商「翔聯企業公司」隱瞞一名外籍營造工...

疑改選恩怨…芳苑農會理事長遭人持球棒襲擊 不明人士亮槍恐嚇

彰化縣芳苑鄉農會理事長林木村今天表示，中午在餐廳外遭男子持球棒襲擊，對方甚至亮槍恐嚇，他懷疑是農會改選恩怨，已就醫並報案...

台南這兩路口共裝設31隻監視器 警澄清：非取締違規用

台南市安明路、安通路口，左右車道各裝7隻共14隻監視器，路口紅綠燈上還有3隻；下一個安明路、郡安路口也是左右車道各裝7隻...

隨大甲媽回鑾 中年「戽斗」男騎單車失聯13天…家人報警急尋

大甲鎮瀾宮媽祖本（4）月10日回鑾途經彰化縣溪州鄉，一名林姓男子騎單車隨香，迄今音訊全無，家人除報警協尋也在社群網站公布...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。