台大醫院工安意外 承包商一度隱瞞「有人失聯」？被依過失致死罪送辦

台大醫院進行外牆整修工程，昨天上午傳出鷹架倒塌意外，一度宣稱無人受傷，下午卻傳出承包商「翔聯企業公司」隱瞞一名外籍營造工失聯。倒塌鷹架需一根一根移除，救援行動徹夜進行，今天凌晨終找到遺體，已明顯死亡，警方將承包商負責人張姓男子依過失致死罪送辦。

轄區警方昨天上午8時30分左右獲報，台大醫院東址院區外牆整排鷹架突然倒塌，掉落物砸中一輛行進中轎車，所幸無人受傷，被害者事後和工地達成和解。

原本以為平安無事，孰料到了下午清點在場人員時，承包商才向台大醫院和警方坦承有一名移工失聯，低調稱「不知道是失蹤還是受困」，北市消防局獲悉，昨天下午1時50分派遣消防車2輛、救護車1輛、指揮車1輛、14名消防員前往救援。

承包商採人工方式搬移層層卡住的施工鷹架，移除作業需一定時間，昨天入夜後消防員見仍無法靠近，留下消防車1輛、救護車1輛在現場待命。

到了今天凌晨2時57分，終於看到失聯移工被壓在3樓施工鷹架中，警方和救護人員隨後上前，確認死者是失蹤的49歲印尼籍男移工蘇亞曼（SUYATMAN），已呈屍僵明顯死亡，不送醫。

警方事後針對遺體發現人和承包商負責人製作筆錄，承包商負責人張男（55歲）供稱，當時還沒有開始上班、大家正要上班，懷疑死者先進入工地才不幸被壓死；被依過失致死罪函送法辦。

據了解，死者身分是2022年合法來台移工，事發前未被通報失聯；由於死者在台無家屬，警方已請外交部駐台北印尼經濟貿易代表處協助。

關於鷹架為何倒塌，台北市災害防救辦公室表示，翔聯企業公司承攬台大醫院東址外牆更新工程，因將拆下的施工架物料堆放在鄰側施工架上，超過施工架的荷重限制，導致壓垮施工架倒塌。