疑改選恩怨…芳苑農會理事長遭人持球棒襲擊 不明人士亮槍恐嚇

彰化縣芳苑鄉農會理事長林木村今天表示，中午在餐廳外遭男子持球棒襲擊，對方甚至亮槍恐嚇，他懷疑是農會改選恩怨，已就醫並報案；彰化縣警察局芳苑分局說，循線追查。

林木村告訴中央社記者，他踏出餐廳時，突然遭對方持球棒毆打腿部，球棒掉地上後，一旁有人要撿起追上去，對方卻亮槍恐嚇，隨後搭車逃逸。

林木村表示，前幾天住家附近有陌生人出現，並巡視四周，當時他感到奇怪，現在又發生攻擊事件，他未與人結仇，懷疑是農會改選恩怨。

彰化各農會3月舉行理監事會，互選理事長、常務監事及聘任總幹事，芳苑農會理事長由林木村連任，常務監事為林總元，前推廣主任洪翊桓任總幹事。